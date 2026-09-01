La Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Isla Cristina seguirá funcionando durante los 6 meses de obras de Fonsán y Resinte

Fonsán, la constructora de Grupo Fonsán, continúa consolidando su presencia en Huelva con la adjudicación de las obras de reparación estructural y rehabilitación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Isla Cristina. Una actuación que permitirá al grupo poner en valor la capacidad conjunta de Fonsán y Resinte, integrando la experiencia constructiva de la compañía con la especialización en reparación y rehabilitación estructural, respectivamente.

El proyecto, promovido por Giahsa, contempla tanto la redacción del proyecto constructivo como la ejecución de los trabajos, con un plazo total de 6 meses.

La intervención tiene como objetivo recuperar y reforzar diferentes elementos de una infraestructura esencial para el sistema de saneamiento de Isla Cristina. El paso del tiempo y la exposición continuada a un entorno especialmente exigente han provocado el deterioro de distintos elementos de la instalación, haciendo necesaria una actuación integral sobre la estructura de la nave principal y sobre las instalaciones de pretratamiento.

Fonsán y Resinte: capacidad constructiva y especialización estructural

El proyecto representa un nuevo ejemplo de la estrategia de Grupo Fonsán de integrar las capacidades de sus diferentes empresas para abordar actuaciones de elevada complejidad técnica.

En este caso... Fonsán será responsable de la ejecución global de los trabajos.

será responsable de la ejecución global de los trabajos. Resinte aportará su especialización en reparación y rehabilitación estructural, participando en el desarrollo de las soluciones necesarias para recuperar, reconstruir y reforzar los elementos afectados.

Esta colaboración permite abordar el proyecto desde una perspectiva integral, combinando la capacidad de Fonsán para ejecutar actuaciones de obra civil con el conocimiento especializado de Resinte en el diagnóstico y tratamiento de patologías estructurales.

En Resinte nos encontramos con un interesante reto donde tenemos la oportunidad de abordar un proyecto completo que integre todas las fases necesarias para una rehabilitación estructural desde la identificación y diagnóstico de patologías, pasando por la definición y dimensionamiento del sistema de reparación adecuado mediante un proyecto de ejecución. Y por último, llevando a cabo la rehabilitación integral de la estructura. Adrián Córdoba — Director de construcción de Resinte.

“Esta situación nos permitirá trabajar desde el inicio con un sistema alineado con la norma UNE EN 1504, documentado y verificado en cada fase, aportando seguridad técnica, fiabilidad y una garantía real para nuestro cliente prolongando la vida útil y capacidad estructural en nuestro campo de actuación”, añade Córdoba.

Una actuación integral sobre la EDAR

Los trabajos se concentrarán principalmente en dos grandes áreas de la instalación. En la nave principal, la actuación contempla trabajos sobre los cerramientos exteriores y diferentes elementos de la estructura portante, entre ellos pilares y vigas. Se intervendrá sobre aquellos elementos que presentan un mayor grado de deterioro, aplicando las soluciones necesarias para recuperar sus prestaciones y reforzar aquellos puntos que lo requieran.

La diversidad de elementos y patologías presentes en la instalación requiere la aplicación de diferentes técnicas de reparación y refuerzo, adaptadas a las características concretas de cada zona.

La segunda gran zona de actuación será la obra civil del área de pretratamiento, donde se llevarán a cabo intervenciones en las zonas de bombeo y desbaste, canales de desarenado, pozos y cámaras.

Una intervención sobre una infraestructura en funcionamiento

Uno de los principales retos del proyecto será desarrollar los trabajos garantizando la continuidad del servicio de la EDAR durante la ejecución. Para ello, la actuación contempla la puesta en marcha de un sistema provisional de by-pass que permitirá intervenir en los canales de pretratamiento sin comprometer el funcionamiento de la instalación.

La planificación y coordinación de los trabajos serán, por tanto, aspectos fundamentales de una intervención que combina actuaciones de reparación estructural, obra civil y adecuación de una infraestructura que debe continuar prestando servicio durante el desarrollo de las obras.

Una nueva actuación que refuerza la apuesta de Grupo Fonsán por Huelva

“Este proyecto representa muy bien lo que somos y lo que queremos seguir construyendo como Grupo. Nos sentimos orgullosos de contar con un equipo capaz de abordar actuaciones complejas ofreciendo una respuesta completa, desde la ingeniería y el desarrollo técnico, a través de Feeid; la reparación y rehabilitación estructural, con la especialización de Resinte; hasta la ejecución de obra, de la mano de Fonsán. Tres capacidades complementarias que nos permiten acompañar al cliente con una visión integral del proyecto”, comenta Eusebio Cano, CEO de Grupo Fonsán.

Además, a esa capacidad, se suma un elemento diferencial: Resinte cuenta con una certificación que avala todo el proceso de prescripción y ejecución de obras de reparación estructural conforme a las normas UNE-EN 1504-9 y UNE-EN 1504-10. Una distinción que, como única empresa a nivel nacional que la posee, reconoce su especialización y refuerza su compromiso con la calidad y el rigor técnico en cada actuación.

“Pero nuestro modelo no se basa únicamente en la capacidad técnica. Detrás de cada proyecto hay personas, equipos que trabajan de forma coordinada y un compromiso compartido por hacer bien las cosas y estar cerca de nuestros clientes. Esa combinación de conocimiento, capacidad de ejecución y componente humano es una de nuestras principales fortalezas como Grupo y la que queremos seguir llevando a cada proyecto. Hacerlo, además, en Huelva, una provincia estratégica para nosotros y en la que queremos seguir creciendo y generando valor, supone una satisfacción especial”, añade Cano.