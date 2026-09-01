Evelio Gómez, meteorólogo: "Un domo de calor dejará hasta 43 ºC en Andalucía este jueves"

El meteorólogo Evelio Gómez, en su blog de ElTiempo.com, ha advertido de que un domo de calor se instalará esta semana sobre la Península y disparará los termómetros muy por encima de los valores habituales para estas fechas. Según sus previsiones, el episodio alcanzará su punto álgido entre el jueves y el viernes, y afectará con especial intensidad a Andalucía. Sevilla y Córdoba convivirán con máximas de hasta 43 grados a la par que este martes da comienzo el otoño climatológico.

"El calor ha vuelto a ganar terreno rápidamente y las temperaturas previstas para los próximos días serán más propias de la canícula", explica Gómez, que enmarca este repunte térmico en el cambio de patrón atmosférico registrado tras el descenso de finales de la semana pasada, provocado por la entrada de una masa de aire polar. "Andalucía será una de las comunidades más afectadas", avanza el meteorólogo, que sitúa las máximas más extremas en superar ampliamente los 40 ºC en buena parte del territorio andaluz.

Un domo de calor se configura sobre la Península

Evelio Gómez atribuye este episodio a un cambio en la circulación atmosférica general. "El chorro polar circula estos días de forma más zonal y por latitudes ligeramente más altas", señala, lo que deja a la Península al margen de las masas de aire frescas que recorren el norte de Europa. A ello se suma, según indica, que "nos encontramos bajo la fase positiva de la Oscilación del Atlántico Norte", un régimen que favorece el avance de las altas presiones.

El meteorólogo detalla que a mitad de semana una dorsal se reforzará sobre el territorio, consolidando la situación de domo de calor: el aire desciende, se comprime y se calienta, mientras la estabilidad y la elevada insolación mantienen la tendencia al alza. Gómez añade que una bolsa de aire frío se descolgará al oeste peninsular y que su posición, combinada con la circulación anticiclónica al este, "reforzará el flujo de componente sur y la llegada de aire muy cálido desde el norte de África". El jueves, precisa, las temperaturas podrían situarse entre 7 y 9 grados por encima de lo habitual en buena parte del interior, con anomalías algo menores en el litoral mediterráneo.

Hasta 43 ºC en Sevilla y Córdoba el jueves

De acuerdo con el modelo europeo citado por Gómez, hoy se esperan 38 grados en Sevilla y Córdoba, 37 en Granada y 36 en Jaén, mientras Huelva rondará los 33 grados; en el litoral, las máximas serán más contenidas, con 29 en Málaga y 26 en Cádiz y Almería. Mañana el interior andaluz mantendrá valores muy elevados, con máximas de 37 grados en Sevilla, 38 en Córdoba, 36 en Granada y 35 en Jaén, antes de que el miércoles arranque la subida más pronunciada, con 41 grados en Córdoba y 40 en Sevilla.

"El jueves será la jornada más calurosa. Sevilla y Córdoba alcanzarán los 43 grados", confirma Gómez. Precisamente, la jornada del jueves está marcada en rojo para muchos expertos, que consideran que puede ser el día de más calor del año en la capital andaluza. Respecto al resto de provincias, el meteorólogo de El Tiempo sitúa a Jaén en torno a los 40 y a Granada en los 39, mientras que augura un ambiente bastante más moderado en la costa, con 34 grados en Huelva, 32 en Cádiz, 31 en Almería y 30 en Málaga.

Para el viernes, Gómez apenas prevé alivio en el interior: "Córdoba todavía podría alcanzar los 42 grados, Jaén y Granada se mantendrían en los 40", mientras Sevilla bajaría a 39, Huelva a 31 y Cádiz a 28.

La incertidumbre crece de cara al fin de semana

Evelio Gómez reconoce que la fiabilidad de las previsiones disminuye a partir del sábado, cuando el modelo europeo apunta a la aproximación de una vaguada por el norte peninsular que podría dejar tormentas en zonas del interior y del norte de España. "Las temperaturas podrían bajar ligeramente, aunque el calor seguiría siendo muy intenso en Andalucía", advierte, con valores que rondarían todavía los 40 grados en el valle del Guadalquivir.