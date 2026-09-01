La gratuidad impulsa las escuelas infantiles de Andalucía: la Junta estima superar las 106.000 matriculaciones y suma casi 30 guarderías nuevas

El estreno de la gratuidad de las escuelas infantiles de 1 a 2 años empieza a notarse en las matrículas. La Junta de Andalucía calcula que más de 106.000 niños de 0 a 3 años estarán escolarizados a lo largo del curso 2026/2027, en una red que suma 29 centros nuevos respecto al año pasado. A día de hoy, a dos días de que comiencen las clases, ya hay 92.406 menores matriculados, 3.024 más que en estas mismas fechas del curso anterior, un aumento que se concentra principalmente en el tramo de un año, precisamente el que estrena la gratuidad este septiembre.

El dato sirve como primera prueba del impacto de la ampliación anunciada por la Junta. El pasado curso la gratuidad se aplicó a los niños de dos años y ahora se extiende también a los de uno. De hecho, la propia consejera de Educación, Carmen Castillo, ha celebrado estas cifras ratificando que "la medida de gratuidad en un año sí que ha tenido efecto".

Según los cálculos que maneja la Consejería de Educación, la gratuidad ya llega a prácticamente todas las familias andaluzas: el 95% del alumnado matriculado en el primer ciclo de Infantil comienza el curso sin pagar por el servicio de atención socioeducativa. En números, la Administración autonómica asumirá el coste de alrededor de 88.000 plazas entre las escuelas infantiles de titularidad de la Junta y los centros públicos y privados adheridos al programa de ayudas a las familias.

La distribución por edades también refleja dónde se está produciendo el mayor crecimiento. Este curso comienzan las clases 6.481 bebés de menos de un año, 37.552 niños de un año y 48.373 de dos años. La matrícula, además, permanece abierta durante todo el curso, por lo que Educación prevé que la cifra siga aumentando hasta superar los 106.000 alumnos.

La ampliación de la gratuidad al tramo de un año supone una inversión específica de 40 millones de euros este curso. En conjunto, la Consejería destina 290 millones a ayudas a las familias dentro de un presupuesto total de 420 millones para toda la etapa de 0 a 3 años, un 58% más que en 2018.

A pesar de que el Gobierno andaluz se comprometió -en supacto de investudura con Vox- a introducir este curso la gratuidad de 0 a 1 años, finalmente por motivos "administrativos" será un objetivo de cara al próximo curso. Por ello, la Junta mantiene otro curso más un modelo distinto para los menores de un año. En ese tramo continúan las bonificaciones en función de la renta familiar y alrededor del 30% de los matriculados —casi 2.000 niños— ya dispone de plaza gratuita. La previsión autonómica, tal como adelantó El Correo de Andalucía, es completar la gratuidad de todo el primer ciclo en el curso 2027/2028, cuando también quede cubierto el tramo de 0 a 1 año.

29 centros más y más de 125.000 plazas ofertadas

El crecimiento de la demanda llega acompañado de una ampliación de la red de guarderías. Andalucía cuenta este curso con 2.226 escuelas y centros de Educación Infantil, 29 más que el año anterior. La oferta total asciende a 125.682 plazas, por encima de las 92.406 que están ocupadas al inicio del curso, lo que deja margen para nuevas incorporaciones durante los próximos meses. La red incluye tanto escuelas infantiles de titularidad de la Junta como centros públicos o privados adheridos al programa autonómico para fomentar la escolarización en el primer ciclo de Infantil.

Educación calcula que la tasa de escolarización de 0 a 3 años alcanzará este curso el 60,14%, 16 puntos más que en 2018 y por encima de la media nacional, situada en el 49,2%, según los datos aportados por la propia Consejería. Según la cartera de Carmen Castillo, este porcentaje supera ampliamente la referencia del 33% fijada en su día por la Unión Europea.

En este sentido, la expansión de la gratuidad persigue, según el Ejecutivo autonómico, tres objetivos: aumentar la escolarización temprana, facilitar la conciliación familiar y laboral y dar estabilidad a un sector formado en buena medida por centros de titularidad privada adheridos al programa de ayudas.

La plaza subirá a 250,15 euros en enero

Aunque buena parte de las familias ya no asume directamente el coste, el precio público que la Junta abona por alumno sigue siendo una referencia importante para los centros. Actualmente, el servicio de atención socioeducativa está fijado en 240,53 euros mensuales por niño, una cuantía que subirá a 250,15 euros a partir de enero de 2027, tras el acuerdo alcanzado con el sector.

Las escuelas infantiles abrirán de lunes a viernes, todos los días no festivos salvo agosto, en horario ininterrumpido de 7.30 a 17.00 horas, con un máximo de ocho horas diarias de permanencia por alumno. El régimen ordinario de clases comenzará este jueves, 3 de septiembre, y se extenderá hasta el penúltimo día hábil de julio.

El arranque del curso deja así una primera fotografía: más centros, más matrículas y una mayor cobertura gratuita. La clave estará ahora en comprobar si ese crecimiento de más de 3.000 alumnos se mantiene durante los próximos meses y hasta qué punto la gratuidad del tramo de un año logra acercar la ocupación real a las más de 125.000 plazas disponibles.