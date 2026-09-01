La Guardia Civil interviene más de 116.000 cajetillas de tabaco ilegal en Algeciras durante 2026

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, a través de la Aduana de Algeciras, han intervenido más de 116.000 cajetillas de tabaco de contrabando en los distintos operativos desarrollados durante lo que va de 2026 en el Puerto de Algeciras. La actuación más reciente se saldó con la localización de 9.900 cajetillas ocultas en un camión procedente de Tánger, una mercancía valorada en más de 58.500 euros, y con la detención del conductor como presunto autor de un delito de contrabando.

La cifra acumulada refleja el resultado de los distintos dispositivos desplegados por ambas instituciones en el recinto portuario algecireño, donde se mantienen controles dirigidos a detectar la introducción ilícita de labores del tabaco por diferentes rutas de entrada.

¿Qué ocurrió en la última intervención en el Puerto de Algeciras?

La actuación más reciente fue desarrollada por efectivos de la Sección Fiscal de la Guardia Civil y funcionarios de la Agencia Tributaria destinados en la Aduana de Algeciras. Durante el operativo inspeccionaron un vehículo pesado que había llegado procedente de Tánger.

Los agentes realizaron una revisión tanto de la cabeza tractora como del remolque del camión. Tras la inspección localizaron 9.900 cajetillas de tabaco de contrabando que permanecían ocultas en el interior del vehículo.

Según la información facilitada, el valor de la mercancía intervenida en este único transporte supera los 58.500 euros. Como consecuencia de esta actuación, el conductor fue detenido como presunto autor de un delito de contrabando.

Más de 116.000 cajetillas intervenidas durante 2026

La intervención se enmarca en los diferentes operativos que la Guardia Civil y la Agencia Tributaria desarrollan de forma conjunta en el Puerto de Algeciras. En el conjunto de estas actuaciones, ambas instituciones han superado las 116.000 cajetillas de tabaco de contrabando intervenidas desde el inicio de 2026.

Estos resultados forman parte de los planes de control y de las estrategias dirigidas a detectar las vías de introducción ilícita de tabaco tanto desde Gibraltar como a través de otras rutas marítimas y terrestres.

Las instituciones responsables de estos dispositivos han explicado que, para alcanzar estos resultados, se han reforzado de forma significativa los controles preventivos y la vigilancia permanente en los principales puntos de entrada y en las vías de comunicación de la comarca.

Controles reforzados contra el contrabando

La última actuación es presentada por los responsables del dispositivo como un ejemplo de la eficacia de los controles que se mantienen en el puerto gaditano. La inspección del vehículo permitió detectar el cargamento oculto antes de que continuara su recorrido.

Los operativos continúan orientados a localizar mercancías introducidas de forma ilícita y a identificar las rutas utilizadas para este tipo de transporte. Dentro de esa estrategia, la vigilancia se mantiene tanto en los accesos portuarios como en los principales ejes de comunicación de la zona.

Aunque la intervención más reciente se centra en un único camión procedente de Tánger, la cifra acumulada durante 2026 pone de manifiesto el volumen de mercancía incautada en los diferentes dispositivos desarrollados hasta el momento en el Puerto de Algeciras.