Terremotos en Granada, en directo: seis nuevos temblores de baja magnitud se sienten durante la madrugada en el área metropolitana

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado seis terremotos de baja magnitud durante la madrugada y primeras horas de este martes, 1 de septiembre, en Granada y distintos municipios del área metropolitana. Todos ellos han tenido magnitudes de entre 0,6 y 1,1 mbLg y, en los datos publicados por el organismo, no figura intensidad macrosísmica máxima, por lo que no consta que hayan sido sentidos por la población.

El movimiento de mayor magnitud, de 1,1 mbLg, se ha localizado al sureste de Gójar a las 7.42 horas, hora peninsular, y a 13 kilómetros de profundidad. Poco antes, a las 7.06 horas, el IGN había registrado otro seísmo de magnitud 0,9 al sureste de Maracena, con una profundidad de ocho kilómetros.

La actividad había comenzado a las 2.00 horas con un terremoto de magnitud 1,0 al este de Ogíjares, a tres kilómetros de profundidad. Después se sucedieron un seísmo de 0,6 al sur de Granada capital, a las 2.50 horas y tres kilómetros de profundidad; otro de 0,6 al suroeste de La Zubia, a las 3.22 horas y localizado en superficie; y uno de magnitud 0,8 al suroeste de Villa de Otura, a las 3.28 horas y diez kilómetros de profundidad.

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La serie sísmica de Alhendín acumula ya más 1.430 terremotos desde el 14 de agosto, de los que 122 han sido sentidos por la población, según el último informe del Instituto Geográfico Nacional. La mayoría han sido de magnitud igual o inferior a 2 y solo 12 han alcanzado o superado magnitud 3, todos ellos a poca profundidad.

La última hora del terremoto de hoy en Granada:

Ana Ramos Caravaca Seis terremotos de hasta magnitud 1,1 se registran durante la madrugada en el área metropolitana El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado seis terremotos de baja magnitud durante la madrugada y primeras horas de este martes, 1 de septiembre, en Granada y distintos municipios del área metropolitana. Todos ellos han tenido magnitudes de entre 0,6 y 1,1 mbLg y, en los datos publicados por el organismo, no figura intensidad macrosísmica máxima, por lo que no consta que hayan sido sentidos por la población. El movimiento de mayor magnitud, de 1,1 mbLg, se ha localizado al sureste de Gójar a las 7.42 horas, hora peninsular, y a 13 kilómetros de profundidad. Poco antes, a las 7.06 horas, el IGN había registrado otro seísmo de magnitud 0,9 al sureste de Maracena, con una profundidad de ocho kilómetros. La actividad había comenzado a las 2.00 horas con un terremoto de magnitud 1,0 al este de Ogíjares, a tres kilómetros de profundidad. Después se sucedieron un seísmo de 0,6 al sur de Granada capital, a las 2.50 horas y tres kilómetros de profundidad; otro de 0,6 al suroeste de La Zubia, a las 3.22 horas y localizado en superficie; y uno de magnitud 0,8 al suroeste de Villa de Otura, a las 3.28 horas y diez kilómetros de profundidad.

Claudio Guarino Un grupo de personas en una calle del barrio granadino del Zaidón / @PEPETORRES / EFE Andalucía pide al Gobierno declarar 31 zonas afectadas por incendios y terremotos La Junta de Andalucía ha acordado solicitar al Gobierno central la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia para 31 municipios andaluces perjudicados por los incendios forestales de este verano y por la serie sísmica registrada en Granada. El Ejecutivo autonómico reclama que se adopten con urgencia medidas para paliar los daños, ya que estas localidades quedaron fuera de la declaración aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 28 de julio. De los municipios incluidos, 15 están afectados por incendios en Almería, Granada, Huelva y Sevilla, entre ellos Aznalcóllar, Lepe, Niebla o Valverde del Camino. Los otros 16 pertenecen a Granada y han sufrido las consecuencias de los terremotos, incluida la capital y municipios como Armilla, Santa Fe, Maracena, Las Gabias o La Zubia.

Claudio Guarino El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, y el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla. / DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDA / Europa Press Tramitan 38.800 peticiones de indemnización por los seísmos de Granada, zona de emergencia El Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido más de 38.800 solicitudes de indemnización por daños materiales producidos por la serie sísmica activa desde este agosto en la Vega de Granada, que en septiembre será reconocida como Zona de Emergencia para acogerse a líneas de ayudas. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha ofrecido estos datos durante una visita este lunes a Cúllar Vega (Granada), donde ha mantenido una reunión de trabajo con el alcalde, Jorge Sánchez, y el subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla.

Diputación activa dos líneas de ayudas para acelerar la vuelta a casa de los desalojados La Diputación de Granada ha puesto en marcha dos nuevas líneas de ayuda para los municipios que aún tienen vecinos desalojados por los terremotos. La primera permitirá financiar obras urgentes en los edificios dañados para recuperar las condiciones de seguridad y acelerar el regreso a las viviendas sin esperar a que finalice todo el proceso de peritación e indemnización del Consorcio de Compensación de Seguros. La segunda línea servirá para ayudar a los ayuntamientos a sufragar los gastos de realojo de las familias afectadas mientras no puedan volver a sus casas. La situación afecta especialmente a unas 600 familias en Las Gabias, alrededor de medio centenar de desalojados en Armilla y 41 viviendas en Granada capital, aunque las ayudas estarán abiertas a todos los municipios de la provincia con personas fuera de sus hogares por los seísmos. El presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, ha subrayado que la prioridad es que las familias puedan regresar cuanto antes, pero siempre con garantías de seguridad. Estas medidas se suman al Programa Extraordinario de Cooperación Económica ya activado por la institución provincial tras los terremotos.

La serie sísmica suma ya 1.430 terremotos en 17 días, 122 sentidos por la población La serie sísmica de Alhendín acumula ya 1.430 terremotos desde el 14 de agosto, de los que 122 han sido sentidos por la población, según el último informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN). La mayoría han sido de magnitud igual o inferior a 2 y solo 12 han alcanzado o superado magnitud 3, todos ellos a poca profundidad. Los episodios más fuertes fueron los dos terremotos de magnitud 4,8 registrados los días 15 y 18 de agosto. Desde entonces, la actividad ha ido perdiendo intensidad: durante este último fin de semana solo se registró un seísmo de magnitud 2 o superior, concretamente uno superficial en Churriana de la Vega el sábado. El IGN ha recibido ya más de 21.760 cuestionarios ciudadanos sobre los movimientos. Los dos seísmos de 4,8 llegaron a sentirse en más de 500 localidades y el organismo sitúa esta serie entre varias fallas del entorno de Dílar, Granada, Belicena-Alhendín y Santa Fe.

Ana Ramos Caravaca Granada registra un nuevo terremoto de magnitud 1,5 durante la madrugada en Gójar Durante la madrugada de este lunes, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto en la provincia de Granada. El seísmo se produjo a las 2.33 horas, alcanzó una magnitud de 1,5 mbLg y tuvo su epicentro al suroeste de Gójar, a cero kilómetros de profundidad. Es el único movimiento localizado en la provincia de Granada entre los datos facilitados por el IGN para esta madrugada.

Un nuevo seísmo de madrugada se deja sentir en siete municipios pese a ser de magnitud inferior a 2 Durante la madrugada de este domingo se han registrado otros movimientos de tierra en la provincia de Granada, si bien ninguno de ellos ha sido de magnitud superior a 2, y todos ellos han sido de intensidad inferior al registrado en Huétor Vega, de forma que no se han sentido entre la población, según lo que se desprende de la información que publica en su página web el IGN, que localiza esos seísmos en municipios como La Zubia, Granada capital, Armilla, Ogíjares, Cájar y, de nuevo, Huétor Vega.

Registrados tres seísmos de magnitud entre 2 y 3 en las provincias de Granada y Jaén desde la medianoche Al menos tres seísmos de una magnitud de entre 2 y 3 mbLg se han dejado sentir desde la medianoche de este sábado, 29 de agosto, en puntos de las provincias de Jaén y Granada, donde el pasado 14 de agosto comenzó una serie sísmica con origen en Alhendín. En concreto, y según la información aportada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y consultada por Europa Press, en la provincia de Jaén la tierra ha temblado a las 2,40 horas de la madrugada con un seísmo de magnitud 3 con epicentro a cero kilómetros de profundidad al norte del término de Huelma. Apenas unos minutos más tarde, a las 2,53 horas, se ha producido otro seísmo, de 2,4 mbLg con epicentro a un kilómetro de profundidad al sureste del término municipal jiennense de Torres. Por otro lado, en la provincia de Granada se ha registrado un terremoto superficial de 2,3 mbLg a las 8,57 horas de la mañana de este sábado con epicentro al noroeste del municipio de Churriana de la Vega que, según la información que aporta el IGN, se ha sentido en Granada.

Granada registra 1.279 temblores en dos semanas, desde el seísmo de magnitud 5 El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado 1.279 temblores en el área metropolitana de Granada desde que un terremoto de magnitud 5,0 y epicentro en Alhendín alertara a la población a las 01:04 horas de la madrugada del 15 de agosto, en dos semanas de inspecciones, alarma social y petición de ayudas. El terremoto de Alhendín que marcó el arranque de la actual serie sísmica tuvo lugar después de otros cuatro temblores registrados horas antes en la vertiente sur de la Vega de Granada, generó los primeros daños en viviendas y alertó a la población. Desde entonces, el IGN ha registrado 1.279 temblores, una amplia mayoría de baja magnitud y una decena de ellos por encima de 3, pese a lo que muchos han sido percibidos por la población. El organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, refleja un descenso de actividad sísmica durante esta semana, a pesar de que en días como este jueves anotó cuarenta temblores, cinco por encima de 2,0 de magnitud y ocho de ellos sentidos por la población.