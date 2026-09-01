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Terremotos en Granada, en directo: seis nuevos temblores de baja magnitud se sienten durante la madrugada en el área metropolitana

La serie sísmica de Alhendín acumula ya más 1.430 terremotos desde el 14 de agosto

Los últimos terremotos registrados en la provincia de Granada

Los últimos terremotos registrados en la provincia de Granada / IGN

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Ana Ramos Caravaca

Claudio Guarino

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado seis terremotos de baja magnitud durante la madrugada y primeras horas de este martes, 1 de septiembre, en Granada y distintos municipios del área metropolitana. Todos ellos han tenido magnitudes de entre 0,6 y 1,1 mbLg y, en los datos publicados por el organismo, no figura intensidad macrosísmica máxima, por lo que no consta que hayan sido sentidos por la población.

El movimiento de mayor magnitud, de 1,1 mbLg, se ha localizado al sureste de Gójar a las 7.42 horas, hora peninsular, y a 13 kilómetros de profundidad. Poco antes, a las 7.06 horas, el IGN había registrado otro seísmo de magnitud 0,9 al sureste de Maracena, con una profundidad de ocho kilómetros.

La actividad había comenzado a las 2.00 horas con un terremoto de magnitud 1,0 al este de Ogíjares, a tres kilómetros de profundidad. Después se sucedieron un seísmo de 0,6 al sur de Granada capital, a las 2.50 horas y tres kilómetros de profundidad; otro de 0,6 al suroeste de La Zubia, a las 3.22 horas y localizado en superficie; y uno de magnitud 0,8 al suroeste de Villa de Otura, a las 3.28 horas y diez kilómetros de profundidad.

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La serie sísmica de Alhendín acumula ya más 1.430 terremotos desde el 14 de agosto, de los que 122 han sido sentidos por la población, según el último informe del Instituto Geográfico Nacional. La mayoría han sido de magnitud igual o inferior a 2 y solo 12 han alcanzado o superado magnitud 3, todos ellos a poca profundidad.

La última hora del terremoto de hoy en Granada:

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