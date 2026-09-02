Las ayudas al alquiler de viviendas para los altos cargos de la Junta de Andalucía superan los 1,5 millones de euros al año y llegan a 85 directivos

La Junta de Andalucía mantiene desde hace años un complemento salarial específico para aquellos altos cargos que tengan que trasladarse tras su nombramiento a una distancia superior a 60 kilómetros de sus domicilios. La cantidad por este concepto, complementario a los sueldos y a las dietas, está situada en un máximo de un 2,5% de las retribuciones brutas anuales de un director general. En estos momentos, por tanto, la cuantía se sitúa como máximo en torno a los 2.000 euros.

Durante distintas legislaturas, en gobiernos del PSOE y en los últimos de Juanma Moreno, esta indemnización por desplazamientos para los altos cargos, complementaria a sus retribuciones, ha estado en el foco político y ha sido en puesta en cuestión por partidos de la oposición. Ahora, en el inicio de esta tercera legislatura del PP y la primera con un pacto con Vox, ha sido Adelante Andalucía quien dentro de sus primeras iniciativas como nuevo grupo parlamentario ha planteado una iniciativa para la supresión de esta ayuda.

Al cierre de la anterior legislatura, en el segundo trimestre de 2026 (el último dato disponible en el portal de transparencia) hay 85 altos cargos de la Junta de Andalucía que perciben estas ayudas complementarias al alquiler cuya cuantía varía en función de cada directivo con un máximo de unos 2.000 euros. Esto supone un gasto en este trimestre de casi 400.000 euros a lo que hay que añadir otros pagos que han sido devengados de periodos anteriores.

Según esta misma información publicada en el portal de transparencia la cuantía sumada en los primeros seis meses de este año asciende a 849.000 euros. El año 2025 se cerró con 1,6 millones, el 2024 con 1,5 y en 2023 la cuantía final desembolsada por este concepto fue de 1,3 millones de euros.

Propuesta de Adelante Andalucía

"Con el gobierno de Moreno han aumentado los altos cargos hasta llegar a un récord, han subido sus retribuciones, se han incrementado las dietas y cada vez se abona un mayor importe por los gastos de alquiler. Los altos cargos no tienen que tener una ayuda al alquiler, ya tienen dietas y retribuciones. Proponemos una ley para su supresión que es lo mismo que el PP pedía cuando estaba en la oposición", explica el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García.

Desde Adelante Andalucía advierten que cada legislatura aumentan los altos cargos en la Junta de Andalucía, situación que se ha acentuado tras el pacto de gobierno entre PP y Vox: "La Consejería que dirige Vox concentra 35 altos cargos con dos secretarios generales por provincia por lo que suman 24 cargos entre delegados y secretarios generales en su macroconsejería", detalla García.