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BBVA eleva un 11,9% la financiación a empresas en Andalucía hasta junio para apoyar su crecimiento

El banco afirma que el incremento supera el 3,3% registrado por el banco en el conjunto de España y refleja el dinamismo de la actividad empresarial en la comunidad autónoma

La sucursal del BBVA en la calle Larios de Málaga.

La sucursal del BBVA en la calle Larios de Málaga. / L. O.

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BBVA ha incrementado un 11,9% la nueva financiación concedida a empresas, pymes y autónomos en Andalucía durante el primer semestre de 2026. Este crecimiento supera el 3,3% registrado por el banco en el conjunto de España y refleja el dinamismo de la actividad empresarial en la comunidad autónoma.

Los datos se han dado a conocer durante la Convención Regional de BBVA, que reúne a las siete direcciones territoriales del banco y sus equipos para analizar la evolución del negocio y abordar las prioridades para el último cuatrimestre. Durante el encuentro, el ‘country manager’ de BBVA en España, Peio Belausteguigoitia, ha destacado que las empresas son una prioridad para la entidad y que el banco debe seguir trabajando para acompañar su crecimiento y expansión.

"Los datos del primer semestre muestran que el negocio evoluciona de forma muy favorable. Estamos creciendo en clientes, actividad y financiación, pero lo más importante es que estamos acompañando proyectos empresariales y dando respuestas adaptadas a las necesidades de cada negocio", ha señalado Belausteguigoitia.

Empresas con vocación internacional y pymes

Por su parte, Francisco Javier Jerez, director territorial Sur de BBVA, ha explicado que en Andalucía conviven sectores y modelos de negocio muy distintos, "desde empresas con una fuerte vocación internacional hasta pymes y autónomos muy vinculados a su entorno local. Esa diversidad exige conocer bien cada territorio y contar con equipos capaces de ofrecer respuestas ajustadas a cada realidad”.

Durante la Convención Regional, el ‘country manager’ ha repasado el crecimiento registrado por el banco en España durante los seis primeros meses del año, donde destaca el crecimiento de la inversión crediticia (+7,4% en tasa interanual), gracias principalmente al buen comportamiento de empresas y crédito al consumo y tarjetas.

La oficina del BBVA en la plaza Nueva de Sevilla.

La oficina del BBVA en la plaza Nueva de Sevilla. / L. O.

Este dinamismo del crédito se tradujo en un crecimiento del margen de intereses del 4,1% interanual, mientras que las comisiones mejoraron un 2,2%. La tasa de mora se mantuvo en niveles históricamente bajos, en el 2,9%, y la tasa de cobertura mejoró hasta el 71%. El coste de riesgo se situó en el 0,31%.

Belausteguigoitia también ha repasado las prioridades estratégicas del Grupo, entre las que destacan adoptar una nueva perspectiva centrada en el cliente, impulsar la sostenibilidad como motor de crecimiento, crecer en todos los segmentos empresariales o potenciar la inteligencia artificial y la innovación.

Papel clave de la red territorial del BBVA en Andalucía

El ‘country manager’ de BBVA ha destacado que el banco ha avanzado mucho en el desarrollo de estas prioridades pero que hay que seguir trabajando para convertirlas en oportunidades de negocio para todos los clientes y, en este sentido, ha destacado, que la red territorial del banco en España tiene “un papel clave”, ya que mantiene la cercanía y conexión con la realidad de cada zona para acompañar de manera más personalizada a cada cliente.

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Durante el encuentro, Jerez también ha explicado que BBVA en Andalucía cuenta con equipos especializados que trabajan junto a empresas, pymes y autónomos para conocer sus necesidades y apoyar sus proyectos. "Esta cercanía permite ofrecer soluciones adaptadas a la realidad de cada negocio y acompañarlos tanto en sus decisiones del día a día como en sus planes de crecimiento", ha explicado.

Fuente: La Opinión de Málaga

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