La carta del alcalde socialista de Rota sobre la crisis de Ceuta: "La actuación del Gobierno de España ha sido deficiente a todas luces"

Más de una decena de alcaldes y alcaldesas del PSOE e IU han optado por desmarcarse de la línea oficial y convocar movilizaciones de apoyo a Ceuta en el día de la ciudad autónoma, siguiendo la directriz marcada por la presidencia de la FEMP y de la FAMP. Cada uno ha elegido una forma y un mensaje distinto para justificar su desacuerdo con los escritos remitidos por sus respectivas direcciones federales en los que se les pedía no secundar ninguna movilización.

Entre los mensajes elegidos destaca por su especial contundencia y por su simbolismo la carta firmada por el alcalde de Rota, el socialista Javier Ruiz Arana, dirigida al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas y hecha pública por el propio Ayuntamiento. En ella, muestra la solidaridad del municipio con la población ceutí que "ha sido agredida por un cruce masivo de inmigrantes utilizando a personas, muchas menores, que han sido arrojadas a España".

Y, a partir de ahí, resume que hay una serie de factores que han agravado aún más la situación. Y en primer lugar apunta directamente al Gobierno de Pedro Sánchez: "La actuación hasta el momento del Gobierno de la nación hay que calificarla de deficiente a todas luces, toda vez que en un mes no se ha sido capaz de minimizar los efectos negativos de la situación para relajar la tensión sobre los servicios públicos". Esta dura crítica cobra especial relevancia por la trayectoria de Javier Ruiz Arana, alcalde con mayoría absoluta y un referente del socialismo gaditano. De hecho, en el último congreso estuvo a punto de obtener la secretaría provincial del partido tras presentarse como candidato en el congreso provincial. A continuación, el escrito señala a la Unión Europea que "está mirando hacia otro lado".

Y, en tercer lugar a "sectores políticos y sociales que buscan enfrentar a nacionales contra extranjeros y a españoles entre sí", en alusión a las formaciones de derecha. De esta forma, el alcalde trata de romper la "dinámica partidista" del PP liderando desde el Ayuntamiento las movilizaciones ciudadanas convocadas este dos de septiembre en favor de Ceuta.

El Ayuntamiento de Rota llama así a la movilización en el municipio en favor y en apoyo a Ceuta, pone a disposición de la ciudad autónoma todos los medios disponibles y anuncia que el Castillo de Luna lucirá una pancarta de apoyo a la ciudad autónoma.

Malestar pero sin sanciones del PSOE

La posición de Ruiz Arana no está aislada en el PSOE de Cádiz. Otro de los grandes regidores de la provincia, el histórico alcalde de Chiclana José María Román ha mantenido la misma posición, al igual que el gobierno de Grazalema. En otras provincias han sido varios los alcaldes y alcaldesas que se han desmarcado.

El PSOE andaluz ha anunciado que no habrá sanciones y han puntualizado que los escritos remitidos a todos los cargos públicos "son recomendaciones y no obligaciones". Aún así han cuestionado su postura. "Es una manifestación contra el gobierno de España y contra Pedro Sánchez promovida desde el PP. No es una convocatoria oficial que hace la FEMP ni la FAMP. Hay alcaldes socialistas que han convocado. Estamos convencidos de que actúan con buena fe. Desde el mismo convencimiento les digo que los va a utilizar para seguir confrontando con el PSOE", explicó la portavoz adjunta del PSOE, María Márquez.