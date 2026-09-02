Las manifestaciones en Andalucía de apoyo a Ceuta ponen a prueba a los alcaldes del PSOE y movilizan a PP y Vox para las elecciones municipales

El curso político en Andalucía ha arrancado con la mirada puesta en la crisis de Ceuta. Las manifestaciones convocadas en los ayuntamientos y en el Parlamento este martes con motivo del Día de Ceuta se ha convertido en el primer hito de una larga carrera que debe desembocar en las elecciones municipales del próximo mes de mayo y en una fecha por determinar en los comicios generales. PP y Vox han planteado esta cita como una nueva demostración de fuerza en la que participarán todos sus cargos institucionales. Máxima movilización aunque bajo el cartel de que son concentraciones "apolíticas". En el otro lado, el PSOE y el resto de formaciones de la izquierda han marcado como estrategia no acudir a la puerta de los ayuntamientos lo que ha generado posiciones tan incómodas en algunas alcaldías que hay más de una decena de ayuntamientos, algunos tan importantes como Chiclana de la Frontera o Rota o tan simbólicos como Grazalema, que han optado por desmarcarse y sumarse a la convocatoria.

Las manifestaciones en apoyo a la ciudad autónoma ante su mayor crisis migratoria han sido promovidas por las federaciones andaluza y española de municipios (la FAMP y la FEMP), ambas presididas por alcaldes del PP andaluz (José María Bellido y María José García-Pelayo) con un texto basado en la declaración institucional del gobierno de Ceuta respaldada allí por parte de gobierno y oposición. Este llamamiento, sin embargo, no se consensuó en el seno de estos organismos y ese fue el argumento de PSOE, IU, Podemos, Sumar y Adelante Andalucía para desmarcarse y anunciar que sus gobiernos y sus cargos institucionales no las secundarían. En el Parlamento se reproduce este mismo escenario, la presidencia ha convocado un acto institucional y la oposición en bloque se ha desmarcado.

A nivel federal o regional el discurso de los grupos de izquierda se mantiene de una forma más sólida. Pero una vez que aterriza en la realidad de ayuntamientos, de alcaldes y de candidatos que se lo juegan todos en unos meses la unidad de acción se agrieta. El primer punto de fractura es la propia ciudad autónoma de Ceuta, donde el PSOE, secunda la concentración y la lectura del manifiesto. Pero a partir de ahí en cascada la presión llega a muchos ayuntamientos. Algunos, como es el caso de Jaén (la única capital gobernada por los socialistas) o en el caso de Sevilla el portavoz socialista, Antonio Muñoz, mantienen una posición alineada con los argumentos defendidos por su secretaria general María Jesús Montero y se desmarcan públicamente de las movilizaciones.

Sin embargo, al menos una decena de ayuntamientos socialistas y de IU han hecho pública su intención de convocar movilizaciones y de que sus alcaldes y alcaldesas estén presentes en ellas, la mayoría con posiciones críticas a la convocatoria pero presionados ante el riesgo de una imagen de PP y Vox liderando a sus vecinos y vecinas ante un tema que ha generado tanta tensión y sensibilidad en la población andaluza como es la crisis de Ceuta. Es el caso de históricos alcaldes como el de Chiclana, José María Román, de regidoras como las de Espartinas en Sevilla o Baeza en Córdoba o del alcalde de Rota, quien fuera candidato a la secretaria general del PSOE de Cádiz. También han entrado municipios como Grazalema, Moguer, Fuenteheridos, Villafranca, Cuevas de Almanzor o Viator, según la información recopilada por Europa Press. Otros han convocado actos a lo largo de este martes o el miércoles por la mañana tratando de diferenciarse como Aracena, Bonares y Santa Olalla del Cala. Y a esto hay que sumar los concejales y grupos de oposición que llegado el momento salgan a la puerta de sus ayuntamientos.

La posición es más firme en el otro acto institucional de la jornada, la izada de la bandera de Ceuta convocada por el Parlamento andaluz. En este caso todos los grupos parlamentarios de izquierda han anunciado que no acudirán dejando así ssolosa los dos partidos que conforman desde julio la coalición de gobierno, PP y Vox. Tendrán por delante una oportunidad de escenificar unidad en un tema cuya respuesta ha generado tantas diferencias internas que ha obligado a la primera convocatoria de la comisión de coordinación del pacto, que siguen sin fecha. Ocurrirá especialmente en Sevilla, donde está previsto que los dos vicepresidentes (Antonio Sanz y Manuel Gavira) compartan imagen en la Plaza de San Francisco en el acto convocado por el alcalde, José Luis Sanz. Eso sí, no estará el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien participará en el acto convocado en Bruselas en la puerta del Parlamento europeo.

Movilización del PP y Vox

"María Jesús Montero prohíbe a sus alcaldes que muestren su solidaridad con el pueblo hermano de Ceuta. Pretende dividirnos y levantar muros. Está dando la espalda a los vecinos de Ceuta e incluso al PSOE en la ciudad autónoma que sí va a secundar las movilizaciones. Pero van a fracasar en su intento de desunión", resume el secretario general del PP-A, Antonio Repullo. Los populares se van a movilizar al máximo con presencia de todos sus cargos institucionales (concejales, alcaldes y consejeros) aunque oficialmente no aparecen como convocantes. "Es una concentración apolítica de la FEMP", puntualizó.

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo / PP-A / Europa Press

La movilización no sólo se notará en los ayuntamientos, como los de todas las capitales menos Jaén gobernados por el PP. También habrá presencia de concejales, militantes y vecinos en ayuntamientos gobernados por el PSOE o IU que no hayan convocado las movilizaciones. "Si no han convocado los alcaldes, iremos a apoyar al pueblo de Ceuta", puntualizó Repullo.

Por parte de Vox, el vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, participará en la manifestación convocada en Sevilla. "Es el momento de salir a la calle, es el momento de alzar la voz y es el momento de exigir responsabilidad a un gobierno, el de Sánchez, que permanece con los brazos cruzados", afirmaba en un vídeo publicado en sus redes sociales.

La izquierda defiende su posición

La dirección regional socialista mantiene su posición firme de rechazo a estas convocatorias y su negativa a que sus cargos institucionales participen en ellas. Así lo subrayó María Jesús Montero en la entrevista concedida a la Cadena SER el pasado lunes.

La posición fue ratificada en una convocatoria de la interparlamentaria del PSOE que tuvo a Ceuta y los pactos entre PP y Vox como la principal protagonista: "Las recetas de la extrema derecha solo traen más desigualdad, muros, crispación y falta de cooperación entre instituciones. PP y a Vox quieren competir en el terreno del miedo ante la crisis de Ceuta, pero la gestión migratoria exige orden, legalidad, respeto a los derechos humanos y amparo prioritario a la infancia", resumió Montero durante el acto celebrado en la sede regional del PSOE andaluz.

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero / María José López / Europa Press

En esta línea, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha señalado que las concentraciones "buscan dividir". Asimismo, ha insistido que "no van a caer en la trampa" y ha defendido la "unión entre la gente trabajadora, normal y corriente, sean migrantes, sean el pueblo de Ceuta, para señalar a los culpables, a los de arriba".

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) en Andalucía, Toni Valero, envió incluso una carta interna a los alcaldes de su formación en la que criticaba el "uso político" de la concentración. "Las convocatorias promovidas por el Partido Popular no pretenden ayudar a poner soluciones, sino a apuntalar su marco reaccionario en la sociedad", señalaba.