Aemet pone fecha al alivio del calor en Andalucía tras varios días con máximas de hasta 42 ºC

El episodio de calor que afecta a Andalucía alcanzará su punto álgido entre este jueves y el viernes, con temperaturas más propias de pleno verano que del mes de septiembre. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el origen está en un potente anticiclón que favorece el descenso y calentamiento del aire y mantiene las temperaturas excepcionalmente altas durante varios días.

El jueves será una de las jornadas más calurosas. Las previsiones apuntan a máximas de hasta 42 ºC en las campiñas de Sevilla y Córdoba, así como valores muy elevados en zonas de Jaén. La Aemet mantiene avisos naranjas por altas temperaturas en distintos puntos de Andalucía, mientras que también podrán superarse ampliamente los 35 ºC en buena parte de la comunidad.

El término 'domo de calor' hace referencia a un patrón meteorológico asociado a una zona de altas presiones persistente, que se instala sobre una región y favorece el descenso y calentamiento del aire y actúa como una especie de tapadera atmosférica que contribuye a mantener temperaturas excepcionalmente elevadas durante varios días.

Sevilla encadena varios días con 40 grados y alcanzará los 42 ºC El calor seguirá siendo el gran protagonista en Sevilla durante los próximos días. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene las temperaturas máximas en torno a los 40 ºC durante prácticamente toda la semana, con el jueves como la jornada más calurosa. El jueves 3 llegará el pico de este episodio de calor. AEMET prevé una máxima de 42 ºC y una mínima de 23 ºC, con una sensación térmica que podría alcanzar los 43 ºC. Tanto al mediodía como a las 18.00 horas se esperan temperaturas cercanas a los 40 ºC. Para el viernes 4, el termómetro bajará ligeramente, aunque la máxima continuará en unos elevados 40 ºC, con una mínima de 23 ºC. La presencia de nubes altas apenas aliviará el ambiente. El calor persistirá durante el fin de semana. El sábado 5 se esperan nuevamente 40 ºC de máxima y 24 ºC de mínima, mientras que el domingo 6 repetirá prácticamente los mismos valores, con 40 ºC de máxima y 24 ºC de mínima. El lunes 7 de septiembre continuará la estabilidad, con cielos despejados y temperaturas entre los 23 y los 40 ºC. Habrá que esperar al martes 8 para apreciar un descenso algo más evidente, aunque todavía muy leve: la máxima prevista será de 39 ºC y la mínima de 22 ºC.

El viernes llegará previsiblemente el pico de este episodio de calor. Los termómetros podrán alcanzar los 42 ºC en la campiña cordobesa y rondar los 41 ºC en la sevillana. Los avisos naranjas continuarán activos en provincias como Sevilla, Córdoba y Jaén, mientras que el calor intenso afectará también a numerosos puntos del interior andaluz.

Las altas temperaturas vendrán acompañadas además por noches tropicales, con mínimas superiores a los 20 ºC en muchas zonas. Aemet advierte asimismo de que el peligro de incendios será muy alto y podría aumentar durante los próximos días, por lo que recomienda extremar las precauciones.

Aunque los registros serán extraordinariamente elevados para estas fechas, la Aemet señala que, en principio, el episodio no parece reunir todos los criterios necesarios para ser considerado oficialmente una ola de calor, que dependen de factores como la intensidad, la duración y la extensión geográfica.

El calor continuará durante el fin de semana y todavía se dejará sentir al comienzo de la próxima semana. Habrá que esperar hasta el martes 8 de septiembre para apreciar un descenso algo más evidente de las temperaturas, aunque será inicialmente moderado. Hasta entonces, Andalucía seguirá inmersa en un ambiente plenamente veraniego, con máximas muy por encima de los valores habituales para estas fechas.