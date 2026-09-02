PSOE e IU avisan a sus alcaldes que han convocado protestas por Ceuta aunque no habrá sanciones: "Serán utilizados por el PP"

Rota, Chiclana, Grazalema, Espartinas, Los Palacios... Más de una decena de alcaldes y alcaldesas del PSOE e IU han optado por saltarse las directrices del partido y convocar movilizaciones esta semana en defensa de Ceuta. La mayoría lo harán este miércoles 2 de septiembre, día de la ciudad autónoma, y fecha elegida por las federaciones española y andaluza de municipios (la FEMP y la FAMP), tal y como harán todos los municipios gobernados por el PP y Vox.

Tanto el PSOE como IU habían remitido directrices y comunicaciones internas argumentando los motivos del rechazo a estas movilizaciones y pidiendo que sus cargos públicos no participaran. Pero han sido varios los municipios que han optado por saltarse esta línea y por expresar su apoyo a la población de Ceuta, más allá de expresar críticas a las formas y al discurso de PP y Vox.

"Es una manifestación contra el gobierno de España y contra Pedro Sánchez promovida desde el PP. No es una convocatoria oficial que hace la FEMP ni la FAMP. Hay alcaldes socialistas que han convocado. Estamos convencidos de que actúan con buena fe. Desde el mismo convencimiento les digo que los va a utilizar para seguir confrontando con el PSOE", explicó la portavoz adjunta del PSOE, María Márquez.

No obstante, la dirigentre socialista puntualizó que se trata de "una recomendación y no una imposición". Por tanto, el PSOE no tiene previsto abrir expediente ni realizar ninguna actuación contra los alcaldes o concejales que participen en las concentraciones.

En la misma línea, el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, asumió que hay ayuntamientos que se han saltado la línea planteada por la dirección, como ha sido el caso de Los Palacios en Sevilla, aunque eludió cualquier planteamiento de consecuencias o medidas contra ellos: "Como IU nos hemos posicionados en contra. Aquellos ayuntamientos que han convocado no entran dentro de las posiciones de IU contra unas concentraciones que son una instrumentalización obscena".

Tampoco Adelante Andalucía acudirá a ninguno de los actos convocados este miércoles. No vamos a ir a las manifestaciones de esta tarde aunque nos parece mal como lo ha gestionado el gobierno de Pedro Sánchez", resumió el portavoz parlamentario José Ignacio García.

Movilización de PP y Vox

"Es un error incomprensible, nos han cedido toda la calle". La reflexión de un cargo PP andaluz refleja cómo los populares están observando con perplejidad la grieta abierta en el seno de ayuntamientos gobernados por PSOE e IU por la directriz emitida a nivel nacional de que no convocar ni acudir concentraciones este 2 de septiembre, Día de Ceuta, siguiendo la directriz marcada por las presidencias de la FEMP y la FAMP (ambas en manos de alcaldes del PP andaluz).

El portavoz popular, Toni Martín, apunta directamente a la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, por este planteamiento de no acudir a los actos: "No es una recomendación, es una orden a militanes, a cargos públicos para que no respalden las concentraciones a favor del pueblo de Ceuta. Es vergonzoso. Lleva la firma de dos socialitas andaluces y una de ellas sea la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero".

Desde Vox, por su parte, anuncian máxima movilización para las concentraciones y en el caso de Sevilla una participación activa en la manifestación convocada y comunicada a la Subdelegación del Gobierno que saldrá desde Puerta Jerez y desembocará en la Plaza de San Francisco donde está convocado el acto central del Ayuntamiento en el que está previsto que participen los dos vicepresidentes de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz y Manuel Gavira.

Acto en el Parlamento andaluz

Los actos en los ayuntamientos se producen después de que el Parlamento andaluz haya sido escenario de un primer evento promovido por la Presidencia de la Cámara con el izado de la bandera de Ceuta, una convocatoria a la que no acudieron ninguna de las formaciones de izquierdas.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, por su parte se sumó a las movilizaciones desde Bruselas: "La causa de Ceuta es la causa de Andalucía y la de toda España", ha apostillado el presidente andaluz en un mensaje en el que ha reforzado su compromiso por "llevar la voz de una tierra hermana al corazón de Europa". "Juntos defendemos la recuperación de la normalidad", completó.