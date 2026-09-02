Roberto Brasero coincide con la Aemet: "Septiembre se disfraza de agosto con 43 ºC en Córdoba y 42 ºC en Sevilla"

El verano parece no querer marcharse de Andalucía. Aunque agosto ya ha quedado atrás, el calor volverá a apretar con fuerza en los próximos días y dejará temperaturas más propias de plena canícula que del inicio de septiembre. Roberto Brasero y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) coinciden en el diagnóstico: el viernes será una de las jornadas más calurosas de la semana, con máximas que podrían alcanzar los 43 grados en Córdoba y los 42 en Sevilla.

Las temperaturas ya seguirán subiendo este jueves en buena parte de Andalucía, especialmente en la vertiente atlántica. La AEMET activará avisos naranjas por altas temperaturas en Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, mientras que Granada permanecerá en aviso amarillo.

El salto térmico será todavía más evidente de cara al viernes. “Los 36, 38 y más de 40 grados se extienden por el mapa peninsular. Podría ser un mapa de pleno mes de agosto”, ha señalado Roberto Brasero en la previsión meteorológica de Antena 3. El meteorólogo recuerda que, tras unos días de temperaturas algo más suaves, el calor vuelve con fuerza.

Las previsiones apuntan a máximas de 43 grados en Córdoba y alrededor de 42 en Sevilla. Unas cifras especialmente llamativas para estar ya en septiembre y que convertirán de nuevo al valle del Guadalquivir en uno de los puntos más calurosos de España.

En cuanto al estado del cielo, predominará el ambiente poco nuboso, aunque aparecerán nubes altas en la mitad occidental. En el Estrecho y el litoral mediterráneo podrán formarse nubes bajas, brumas y bancos de niebla. En las sierras orientales tampoco se descarta algún chubasco o tormenta ocasional durante la tarde.

Los vientos serán en general flojos y variables, con régimen de brisas, salvo en el Estrecho, donde continuará soplando levante fuerte y podrían registrarse rachas puntualmente muy intensas.