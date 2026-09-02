Sevilla se vuelca con Ceuta: miles de personas salen a la calle para dar su apoyo a los ceutíes tras la entrada masiva de inmigrantes

Miles de personas han respondido en Sevilla a las convocatorias en apoyo a Ceuta. Por un lado, la plaza de San Francisco y el entorno del ayuntamiento se encontraban abarrotados de banderas de España y Ceuta en respuesta a la convocatoria oficial, que partía del consistorio hispalense y llamaba a la concentración por la crisis tras la entrada masiva de más de 70.000 personas los días 30 y 31 de julio. Por otro lado, una manifestación con cientos de personas ha recorrido la Avenida de la Constitución con gritos de "Pedro Sánchez dimisión".

La concentración institucional, en la sede municipal, convocada por el Ayuntamiento contará con la presencia del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y con los dos vicepresidentes de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP) y Manuel Gavira (Vox). El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mostrado en redes con un video su apoyo al pueblo ceutí desde Bruselas, donde se encuentra como vicepresidente del Comité de las Regiones.

Cientos de personas se concretan en la Puerta de Jerez en la concentración de apoyo a Ceuta. / Marina Casanova

Tras una gran pancarta con el lema "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende" y el mensaje "Sevilla con Ceuta", una marea de miles de personas caminan en una concentración multitudinaria, que ha estado precedida de una fuerte polémica política y de la que se han desmarcado los partidos de la izquierda. El PSOE pidió no sumarse a estas manifestaciones porque consideran que se han "instrumentalizado" en contra de Pedro Sánchez y se han organizado con el fin de "erosionar" al Gobierno por su gestión de esta gran crisis. Sin embargo, alcaldes socialistas han desoído estas recomendaciones y han organizado sus propias muestras de apoyo a Ceuta, como pidió su presidente, el popular Juan Jesús Vivas, en el día oficial de la comunidad autónoma.

La convocatoria de las concentraciones en los ayuntamientos, que partió de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el PSOE en contra, ha coincidido además con una fuerte polémica por un informe de la Policía, enviado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que instruye la causa por la entrada masiva de personas, que señala que hubo gendarmes marroquíes guiando la entrada de inmigrantes y asegura que "la finalidad migratoria opera solo como una cobertura formal".