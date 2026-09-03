La Aemet avisa de un "peligro extraordinario" y eleva a rojo el aviso por calor en estos municipios de Sevilla y Andalucía

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado a rojo el aviso por calor en la comarca jienense de Morena y Condado, donde se prevé que las temperaturas puedan alcanzar los 44 grados hasta las 21:00 horas, especialmente en la zona de Andújar. El aviso, considerado de “peligro extraordinario”, se suma a otros avisos naranjas que afectan a distintas provincias andaluzas por temperaturas máximas que pueden llegar hasta los 43 grados y puntualmente a los 44 en la Campiña sevillana.

AEMET eleva el aviso rojo por calor en Morena y Condado

La AEMET ha modificado el nivel de aviso en la comarca jienense de Morena y Condado, que pasa a rojo por el episodio de altas temperaturas. Este nivel representa un “peligro extraordinario” y contempla la posibilidad de que se alcancen los 44 grados hasta las 21:00 horas.

Dentro de esta zona, la previsión señala especialmente a Andújar como uno de los puntos donde pueden registrarse estas temperaturas máximas. El aviso permanecerá vigente durante la jornada indicada por el organismo meteorológico.

La actualización del aviso rojo se produce después de que la AEMET ampliara durante la mañana los avisos naranjas por calor a seis de las ocho provincias andaluzas. En esas zonas, las temperaturas máximas pueden alcanzar en algunos puntos los 43 grados y llegar puntualmente a los 44.

Las zonas de Andalucía con avisos naranjas por altas temperaturas

Los avisos naranjas afectan especialmente a provincias de la vertiente atlántica de Andalucía. Entre ellas se encuentran la totalidad de Huelva y Sevilla, además de amplias zonas de Cádiz y Córdoba.

En el caso de la provincia de Jaén, los avisos se extendieron a distintas áreas como el Valle del Guadalquivir, Morena y Condado —esta última finalmente con aviso rojo— y Cazorla y Segura.

La actualización también incluyó la cuenca del Genil de Granada, donde se mantiene un aviso por temperaturas máximas de hasta 40 grados.

Andalucía mantiene otros avisos amarillos mientras Málaga y Almería quedan sin aviso

Además de los avisos naranjas, la AEMET mantiene otros avisos amarillos en puntos de Cádiz, Córdoba, Jaén y Granada, según la situación meteorológica prevista. En otras zonas de las provincias afectadas por los avisos naranjas continúan estos niveles de riesgo por las altas temperaturas registradas durante la jornada.

En la vertiente mediterránea, Málaga y Almería son las únicas provincias andaluzas que no cuentan con ningún tipo de aviso especial por calor durante esta jornada. La situación contrasta con la del resto de Andalucía, donde permanecen activos distintos niveles de aviso por temperaturas significativamente altas.