El calor llega a su máximo en Andalucía: estas son las zonas que rozarán los 44 grados este jueves y viernes según la Aemet
Una masa de aire cálido y seco, junto a alta insolación y subsidencia, explican el ascenso térmico excepcional para la época del año en Andalucía.
Andalucía encara las jornadas más intensas del actual episodio de calor, con temperaturas que podrán alcanzar los 44 grados en zonas del interior este jueves, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha lanzado un aviso de “precaución” ante un escenario más propio de pleno verano que de septiembre.
La jornada de este jueves será especialmente calurosa en la comunidad. La Aemet prevé valores de entre 42 y 44 grados en el interior andaluz, con especial incidencia en los valles del Guadalquivir y zonas de Jaén, Córdoba y Sevilla. En la provincia sevillana, la campiña activará el aviso naranja por calor, con máximas que podrán alcanzar los 42 grados durante las horas centrales del día.
La situación también será complicada este viernes, cuando continuará el ambiente muy cálido, aunque con cierta evolución por la llegada de una DANA que podría favorecer un aumento de la nubosidad y una progresiva bajada de las temperaturas desde el oeste. Aun así, Andalucía seguirá registrando valores muy elevados, con máximas que todavía podrían superar los 40 grados en algunos puntos.
Se dispara el calor en Sevilla
El calor seguirá siendo el gran protagonista en Sevilla durante los próximos días. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene las temperaturas máximas en torno a los 40 ºC durante prácticamente toda la semana, con el jueves como la jornada más calurosa.
El jueves 3 llegará el pico de este episodio de calor. AEMET prevé una máxima de 42 ºC y una mínima de 23 ºC, con una sensación térmica que podría alcanzar los 43 ºC. Tanto al mediodía como a las 18.00 horas se esperan temperaturas cercanas a los 40 ºC.
Para el viernes 4, el termómetro bajará ligeramente, aunque la máxima continuará en unos elevados 40 ºC, con una mínima de 23 ºC. La presencia de nubes altas apenas aliviará el ambiente.
El calor persistirá durante el fin de semana. El sábado 5 se esperan nuevamente 40 ºC de máxima y 24 ºC de mínima, mientras que el domingo 6 repetirá prácticamente los mismos valores, con 40 ºC de máxima y 24 ºC de mínima.
El lunes 7 de septiembre continuará la estabilidad, con cielos despejados y temperaturas entre los 23 y los 40 ºC.
Habrá que esperar al martes 8 para apreciar un descenso algo más evidente, aunque todavía muy leve: la máxima prevista será de 39 ºC y la mínima de 22 ºC.
Según la Aemet, este episodio de calor se debe a la llegada de una masa de aire cálido, seco y con polvo en suspensión, unido a la elevada insolación y a un fenómeno de subsidencia que está favoreciendo un ascenso térmico excepcional para la época del año.
En Sevilla, el calor seguirá siendo protagonista durante los próximos días. Tras los valores extremos de jueves y viernes, se espera un descenso gradual, aunque las temperaturas continuarán por encima de lo habitual para comienzos de septiembre durante el fin de semana. Las noches también serán muy cálidas, con mínimas que podrían mantenerse alrededor de los 24-25 grados en zonas del suroeste.
De cara al sábado, buena parte de Andalucía seguirá bajo avisos por altas temperaturas, mientras que el domingo se espera una bajada más apreciable en la mitad occidental. Sin embargo, el ambiente seguirá siendo caluroso en los valles del Guadalquivir y otras zonas del interior.
La previsión para la próxima semana apunta a una mejoría progresiva. La Aemet espera que, a partir del martes y miércoles, las temperaturas comiencen a descender de forma más generalizada y se acerquen a valores más propios de septiembre, aunque el inicio de la semana todavía podría mantener un calor anómalo en el suroeste peninsular.
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