Seis heridos al chocar un coche contra la terraza de un bar en Valdelagrana

Un coche ha impactado contra una de las sujeciones del entoldado de una terraza de bar en Valdelagrana, en El Puerto de Santa María (Cádiz), y ha dejado seis personas heridas leves. El suceso se ha producido sobre las 13:45 horas de este jueves 3 de septiembre en la avenida de la Paz. Una mujer ha sido trasladada al hospital de El Puerto para recibir atención por sus heridas, según ha indicado el 112 Andalucía. La Policía Local se ha personado en la zona para atender al conductor y esclarecer lo ocurrido.

El accidente se ha registrado en una terraza de bar situada en la zona de Valdelagrana, donde el vehículo ha acabado golpeando una de las sujeciones del entoldado. Según han señalado fuentes municipales, todo apunta a que el accidente se habría producido después de que el conductor, una persona de edad avanzada, se equivocase al introducir la marcha del vehículo.

Las mismas fuentes han indicado que el coche habría avanzado hacia delante en lugar de hacerlo hacia atrás, una circunstancia que habría provocado el golpe contra la terraza del establecimiento.

La Policía Local de El Puerto atiende al conductor tras el accidente

Tras el impacto, la Policía Local de El Puerto de Santa María se ha desplazado hasta el lugar del accidente para atender la situación y recoger información sobre lo ocurrido. Los agentes han atendido al conductor con el objetivo de esclarecer las circunstancias del suceso. El incidente ha quedado finalmente en un susto, según han indicado fuentes municipales.

El balance del accidente se ha cerrado con seis personas heridas leves, una de ellas trasladada al hospital de El Puerto para recibir atención médica. Sobre el estado concreto de los afectados no se han ofrecido más detalles.

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La actuación en la zona ha permitido atender a las personas afectadas y recopilar los datos necesarios sobre el golpe del vehículo contra la estructura de la terraza.