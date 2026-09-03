Desarticulada una organización criminal con sede en Sevilla que robaba en bares y restaurantes de Andalucía

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a cometer robos con fuerza en establecimientos de hostelería de las provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba. La operación se ha saldado con la detención de nueve personas, mientras que otros dos integrantes ya se encontraban en prisión provisional por hechos similares.

La investigación, bautizada como operación Rookie, comenzó tras un primer robo con fuerza cometido en un restaurante de Ayamonte. Pocos días después, los agentes detectaron un segundo robo de características parecidas, lo que llevó a sospechar que los autores se desplazaban por distintas localidades para cometer los asaltos.

Tras analizar denuncias similares en la provincia de Huelva, la Guardia Civil logró identificar a uno de los presuntos autores, que residía en un barrio de Sevilla, ciudad donde la banda tenía ubicada su base de operaciones. Desde allí, según la investigación, sus integrantes se desplazaban para cometer los robos.

En un primer momento, el grupo utilizaba vehículos de familiares y coches de alquiler, aunque posteriormente comenzó a emplear vehículos sustraídos para dificultar la labor policial. En algunos casos, los usaban incluso para forzar las puertas de acceso de los locales asaltados y después los abandonaban para evitar ser relacionados con ellos.

La Guardia Civil ha podido acreditar la participación directa de la organización en al menos diez robos con fuerza en establecimientos de Huelva, Sevilla y Córdoba. El valor de los efectos sustraídos asciende a unos 22.000 euros.

Durante la operación se han recuperado piezas cárnicas, un turismo y productos de cosmética, entre otros efectos. Los detenidos están investigados por los presuntos delitos de robo con fuerza en las cosas y pertenencia a grupo criminal.

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La investigación ha sido coordinada por el Equipo de Investigación de Ayamonte, con la colaboración de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Huelva y el Equipo Roca de la Guardia Civil de Aracena. Las diligencias han sido dirigidas por el Tribunal de Instancia e Instrucción número 5 de Ayamonte.