El tiempo en Andalucía
Jorge Rey avisa de un cambio de tiempo en Andalucía: “La semana que viene llegan lluvias al norte y un giro radical”
Las altas temperaturas en Andalucía se mantendrán hasta el fin de semana, con máximas de 42 grados en Sevilla y Córdoba
Andalucía afronta estos días uno de los episodios de calor más intensos del final del verano, con temperaturas que alcanzarán los 42 grados en Sevilla y Córdoba y avisos activos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por altas temperaturas. Sin embargo, la situación podría cambiar la próxima semana, según ha apuntado el joven meteorólogo Jorge Rey, conocido por sus predicciones basadas en modelos meteorológicos y las tradicionales cabañuelas.
En un vídeo publicado en su canal de Youtube, Jorge Rey señala que tras este episodio de calor llegará un cambio de tendencia, especialmente a partir del miércoles 9 de septiembre, con la entrada de una situación más inestable. “La semana que viene el norte con lluvias y más viento. Cambio radical”, explica, aunque matiza que no se trataría de una llegada del frío, sino de un escenario con más nubosidad, tormentas y temperaturas más suaves.
Calor extremo en Sevilla este jueves
Mientras llega ese posible cambio, Sevilla continuará siendo una de las zonas más castigadas por el calor. La AEMET prevé que este jueves sea el día más extremo, con máximas de hasta 42 grados, mínimas de 23 grados y una sensación térmica que podría superar los 43 grados. El episodio se mantendrá durante el fin de semana, con valores cercanos a los 40 grados y noches tropicales en buena parte de la comunidad.
El calor está provocado por un potente anticiclón y un domo de calor, un fenómeno que favorece el calentamiento del aire y mantiene las altas temperaturas durante varios días. A pesar de la intensidad del episodio, la AEMET señala que, en principio, no cumpliría todos los criterios para ser considerado oficialmente una ola de calor.
Según Jorge Rey, el cambio previsto para mediados de septiembre podría abrir una nueva tendencia de cara a las próximas semanas que se alargará hasta octubre, con “cielos más nublados, tormentas y un ambiente más fresco” en algunas zonas de España. Hasta entonces, Andalucía seguirá bajo el dominio del calor extremo, con especial incidencia en Sevilla, Córdoba y Jaén.
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