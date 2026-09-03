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Terremotos en Granada, en directo: un nuevo seísmo de magnitud 2 con epicentro en Alhendín se deja sentir entre la población

La serie sísmica de Alhendín acumula ya más 1.430 terremotos desde el 14 de agosto

Mapa de terremotos de la serie sísmica de Granada a 3 de septiembre de 2026.

Mapa de terremotos de la serie sísmica de Granada a 3 de septiembre de 2026. / IGN

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Ana Ramos Caravaca

Claudio Guarino

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un nuevo episodio sísmico superficial de mangitud 2 mbLg y con epicentro en Alhendín (Granada) ha sido sentido por la población este jueves a las 7,23 horas.

No se trata del único seísmo sentido por la población en las últimas horas, ya que durante la madrugada también aparecen como sentidos uno a las 3,33 de la madrugada con epicentro en Gójar y magnitud 1,7 mbLg, y otro en la misma localidad a las 2,36 horas también de magnitud 1,7.

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Los seísmos reseñados no son los únicos que se han producido este jueves, ya que durante la madrugada y lo que va de mañana ya son más de treinta los temblores registrados con epicentros en localidades como la capital granadina, Huétor Vega, La Zubia, Ogíjares, Cájar o Gójar, entre otros.

La última hora del terremoto de hoy en Granada:

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