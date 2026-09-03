Terremotos en Granada, en directo: un nuevo seísmo de magnitud 2 con epicentro en Alhendín se deja sentir entre la población

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un nuevo episodio sísmico superficial de mangitud 2 mbLg y con epicentro en Alhendín (Granada) ha sido sentido por la población este jueves a las 7,23 horas.

No se trata del único seísmo sentido por la población en las últimas horas, ya que durante la madrugada también aparecen como sentidos uno a las 3,33 de la madrugada con epicentro en Gójar y magnitud 1,7 mbLg, y otro en la misma localidad a las 2,36 horas también de magnitud 1,7.

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Los seísmos reseñados no son los únicos que se han producido este jueves, ya que durante la madrugada y lo que va de mañana ya son más de treinta los temblores registrados con epicentros en localidades como la capital granadina, Huétor Vega, La Zubia, Ogíjares, Cájar o Gójar, entre otros.

La última hora del terremoto de hoy en Granada:

Un nuevo episodio sísmico superficial de mangitud 2 mbLg y con epicentro en Alhendín (Granada) ha sido sentido por la población Así se desprende de la información reportada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) sobre un nuevo terremoto que se enmarca en la serie sísmica que afecta a Granada capital y la zona sur de su área metropolitana desde el pasado 14 de agosto. No se trata del único seísmo sentido por la población en las últimas horas, ya que durante la madrugada también aparecen como sentidos uno a las 3,33 de la madrugada con epicentro en Gójar y magnitud 1,7 mbLg, y otro en la misma localidad a las 2,36 horas también de magnitud 1,7. Los seísmos reseñados no son los únicos que se han producido este jueves, ya que durante la madrugada y lo que va de mañana ya son más de treinta los temblores registrados con epicentros en localidades como la capital granadina, Huétor Vega, La Zubia, Ogíjares, Cájar o Gójar, entre otros.

Claudio Guarino Granada vuelve a revisar edificios dañados por los seísmos, algunos por cuarta vez El Ayuntamiento de Granada ha reforzado la atención a los vecinos del Zaidín, el barrio más afectado por la serie sísmica, con un nuevo dispositivo de proximidad y más inspecciones de edificios, algunos de ellos revisados ya hasta cuatro veces. Desde este jueves, la Policía Local atenderá carpas informativas itinerantes para resolver dudas, informar de los recursos disponibles y derivar los casos que necesiten atención específica. Estas medidas se suman al trabajo del Centro Cívico, donde ya han sido atendidas más de 1.700 personas. Además, el Consistorio prepara un plan específico de rehabilitación y regeneración urbana para las zonas con mayores daños. La alcaldesa, Marifrán Carazo, ha vuelto a pedir al Gobierno que agilice la declaración de Granada como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil para poder activar ayudas extraordinarias.

Vista de una grieta un una pared de una de las casas afectadas por los terremotos. / @PEPETORRES / EFE La Diputación de Granada da luz verde a 840.000 euros para acelerar la vuelta a casa de los desalojados El Pleno extraordinario y urgente de la Diputación de Granada ha dado luz verde este miércoles a una modificación presupuestaria de 840.000 euros que permitirá movilizar recursos del Fondo de Contingencia para atender las situaciones de mayor afectación provocadas por los terremotos y facilitar actuaciones urgentes en los municipios donde todavía permanecen familias desalojadas de sus viviendas. La medida permitirá conceder 400.000 euros al Ayuntamiento de Las Gabias, 220.000 euros al de Granada y otros 220.000 euros al de Armilla, los tres municipios en los que persisten daños que todavía impiden el regreso de parte de sus vecinos. Una medida que se pondrá también a disposición de otros municipios que presenten la misma situación.

Claudio Guarino Vecinos del Zaidín convocan protestas y piden medidas más ágiles ante seísmos Vecinos del barrio del Zaidín, uno de los más afectados por la serie sísmica activa desde el 15 de agosto en Granada, se han agrupado para exigir medidas más ágiles y han convocado protestas para el inicio de sus fiestas, el próximo jueves, que piden suspender. Se trata de un movimiento ciudadano que desde hace una semana ha criticado el estado de numerosos bloques del barrio, con grietas y otros desperfectos, y se han organizado para exigir soluciones ágiles. Con el lema 'Zaidín se levanta', protestan con carteles contra el "abandono" del barrio y recuerdan que en esas viviendas afectadas por los seísmos hay familias, niños y ancianos que dudan de la seguridad de los cimientos.

Claudio Guarino Muere un trabajador en el Zaidín de Granada al desplomarse una chimenea apuntalada para su demolición Un trabajador de unos 42 años, de nacionalidad colombiana, ha fallecido este martes después de que una chimenea que estaba apuntalada para su demolición le cayera encima en la calle Laureado López Muñoz, en el barrio del Zaidín, en Granada. El accidente se produjo minutos antes de las 11.00 horas y está siendo investigado por la Policía Nacional, que también analiza si existe alguna vinculación entre lo ocurrido y la serie de seísmos registrados en la provincia durante las últimas semanas, aunque por el momento no se ha establecido esa relación. Toda la información en este enlace.

La UGR cifra en unos 3 millones los daños de los terremotos en sus edificios La Universidad de Granada (UGR) ha contabilizado hasta ahora 157 incidencias provocadas por la serie sísmica en sus edificios e instalaciones, con un coste preliminar de reparación de unos 3 millones de euros. Los campus más afectados son Ciencias de la Salud, con 42 incidencias, y Centro, con 41, seguidos de Aynadamar, Fuentenueva y Cartuja. La mayoría de los daños son no estructurales, principalmente fisuras y grietas, desperfectos en falsos techos y desprendimientos en revestimientos y acabados. Entre las actuaciones más relevantes, la UGR ha instalado un andamio en el Hospital Real para revisar las grietas detectadas y ha cerrado de forma preventiva el acceso a la torreta de la Facultad de Derecho. También se han registrado daños en elementos patrimoniales, como el desprendimiento parcial de la parte superior de la chimenea de la Azucarera de San Isidro.

El Defensor de la Ciudadanía se traslada temporalmente al Zaidín para atender a los afectados La Oficina del Defensor de la Ciudadanía de Granada se trasladará temporalmente al Centro Cívico del Zaidín para reforzar la atención a los vecinos afectados por los terremotos y hacer un seguimiento más cercano de sus necesidades. La oficina comenzará a funcionar allí desde el viernes 4 de septiembre y abrirá los lunes, miércoles y viernes, de 10.00 a 13.00 horas. Su labor se centrará en atender consultas e incidencias, ofrecer orientación y mediación y facilitar la relación de los afectados con las distintas administraciones y servicios públicos. El dispositivo se integrará en el equipo multidisciplinar ya desplegado en la zona para acompañar a los vecinos durante el proceso de recuperación.

Caja Rural Granada anticipará sin coste las indemnizaciones a los afectados por los terremotos Caja Rural Granada ha habilitado una línea especial de financiación para familias, autónomos y empresas afectados por los terremotos de agosto. La medida permitirá anticipar sin coste financiero el importe de las indemnizaciones que ya hayan sido reconocidas por el Consorcio de Compensación de Seguros. El objetivo es que los afectados puedan acometer cuanto antes reparaciones en viviendas, negocios y otros inmuebles dañados sin tener que esperar al cobro efectivo de las indemnizaciones. Para acceder a esta financiación será necesario acreditar que el Consorcio ha reconocido el siniestro. La entidad tramitará estas operaciones a través de su red de oficinas, con el objetivo de agilizar la recuperación de la normalidad en los municipios afectados.

Los empresarios turísticos lanzan 'Granada, imparable' para recuperar la confianza tras los seísmos La Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada ha lanzado la campaña 'Granada, imparable' con el objetivo de reforzar la confianza en el destino tras la serie sísmica de agosto y combatir la percepción negativa que, a su juicio, han podido generar algunas imágenes de daños difundidas en los últimos días. La iniciativa quiere mostrar que Granada y su provincia mantienen abiertos sus principales espacios turísticos, hoteles, restaurantes y establecimientos, y que el sector continúa funcionando con normalidad. Los empresarios ya habían advertido durante los primeros días de los terremotos de una ralentización de las reservas vinculada a la incertidumbre. El presidente de la federación, Gregorio García, ha defendido que, sin minimizar los daños sufridos, es momento de recuperar la confianza y recordar que Granada sigue siendo un destino turístico plenamente operativo. El vídeo de la campaña se difundirá a través de los canales de la federación y de sus empresas asociadas.