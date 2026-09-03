La playa de Micaela en Chipiona reabre al baño tras seis días cerrada por bacterias en el agua

La playa de Micaela, en Chipiona (Cádiz), ha vuelto a abrir al baño este miércoles después de permanecer seis días cerrada por la detección de valores elevados de bacterias en el agua. Los últimos análisis realizados por la autoridad sanitaria han ofrecido resultados favorables y han descartado la presencia de Escherichia coli y enterococos, los principales indicadores microbiológicos para evaluar la calidad de las aguas de baño.

El Ayuntamiento de Chipiona ha informado de la reapertura después de varios días de seguimiento y de nuevas tomas de muestras tras las analíticas iniciales que obligaron a decretar el cierre de la playa y mantener la bandera roja.

La decisión permite recuperar la normalidad y que vecinos y visitantes puedan volver a disfrutar de la playa de Micaela “con todas las garantías sanitarias”, según han trasladado el alcalde, Luis Mario Aparcero, y el concejal de Playas, Eduardo Lorenzo Caro.

El Ayuntamiento mantiene abierta la investigación para determinar el origen de esta alteración puntual de la calidad del agua. Entre las hipótesis que se estudian se encuentra una posible entrada de algún aporte contaminante a través de la red de aguas pluviales o del entorno del arroyo de Antonaria.

Durante estos días, el Consistorio ha señalado que se realizaron análisis con “resultados contradictorios”, motivo por el que decidió mantener la prohibición del baño hasta contar con unos resultados que ofrecieran las garantías necesarias.

El Ayuntamiento ha aclarado además que las aguas residuales no se vierten directamente a la playa, ya que la red de fecales está conectada al sistema de saneamiento y las aguas son conducidas hasta la estación depuradora para recibir el tratamiento correspondiente.

Noticias relacionadas

Una vez recuperada la calidad del agua, Chipiona continuará con el seguimiento habitual de las analíticas y no descarta adoptar medidas si la investigación determina la existencia de un vertido ilegal o alguna actuación susceptible de responsabilidad.