Cádiz
La playa de Micaela en Chipiona reabre al baño tras seis días cerrada por bacterias en el agua
Las últimas analíticas descartan la presencia de Escherichia coli y enterococos y permiten recuperar la normalidad en el litoral chipionero
La playa de Micaela, en Chipiona (Cádiz), ha vuelto a abrir al baño este miércoles después de permanecer seis días cerrada por la detección de valores elevados de bacterias en el agua. Los últimos análisis realizados por la autoridad sanitaria han ofrecido resultados favorables y han descartado la presencia de Escherichia coli y enterococos, los principales indicadores microbiológicos para evaluar la calidad de las aguas de baño.
El Ayuntamiento de Chipiona ha informado de la reapertura después de varios días de seguimiento y de nuevas tomas de muestras tras las analíticas iniciales que obligaron a decretar el cierre de la playa y mantener la bandera roja.
La decisión permite recuperar la normalidad y que vecinos y visitantes puedan volver a disfrutar de la playa de Micaela “con todas las garantías sanitarias”, según han trasladado el alcalde, Luis Mario Aparcero, y el concejal de Playas, Eduardo Lorenzo Caro.
El Ayuntamiento mantiene abierta la investigación para determinar el origen de esta alteración puntual de la calidad del agua. Entre las hipótesis que se estudian se encuentra una posible entrada de algún aporte contaminante a través de la red de aguas pluviales o del entorno del arroyo de Antonaria.
Durante estos días, el Consistorio ha señalado que se realizaron análisis con “resultados contradictorios”, motivo por el que decidió mantener la prohibición del baño hasta contar con unos resultados que ofrecieran las garantías necesarias.
El Ayuntamiento ha aclarado además que las aguas residuales no se vierten directamente a la playa, ya que la red de fecales está conectada al sistema de saneamiento y las aguas son conducidas hasta la estación depuradora para recibir el tratamiento correspondiente.
Una vez recuperada la calidad del agua, Chipiona continuará con el seguimiento habitual de las analíticas y no descarta adoptar medidas si la investigación determina la existencia de un vertido ilegal o alguna actuación susceptible de responsabilidad.
- La Junta de Andalucía aprueba el modelo de teletrabajo de los docentes y quita dos horas de clase a los mayores de 55 años
- Aemet pone fecha al alivio del calor en Andalucía tras varios días con máximas de hasta 42 ºC
- Pedro Pacheco: "Lo tengo todo, si me dan el indulto pondré en marcha una maquinaria política sin igual"
- El apoyo a las ayudas a los menores de Ceuta abre una grieta entre Juanma Moreno y Vox en Andalucía: "No se incumple el acuerdo"
- Multitudinaria manifestación en Sevilla por la crisis de Ceuta: más de 40.000 personas apoyan a la población ceutí y censuran la gestión de Pedro Sánchez
- Antonio Delgado, experto en meteorología, avisa sobre el jueves en Sevilla: "Es posible que sea el día más caluroso del año"
- Darío García, jurista andaluz experto en herencias: 'Para evitar problemas es más económico y más práctico hacer testamento
- Las ayudas al alquiler de viviendas para los altos cargos de la Junta de Andalucía superan los 1,5 millones de euros al año y llegan a 85 directivos