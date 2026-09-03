PP y Vox arremeten contra el PSOE tras las masivas manifestaciones por Ceuta en Andalucía: "Han fracaso en su intento de levantar muros"

Este miércoles, en respuesta a las convocatorias de los ayuntamientos y de entidades ciudadanas, más de 140.000 personas salieron en la calle en las capitales andaluzas (según los datos de la Policía Nacional), una cifra que se eleva si se toman como referencia los balances de las policías locales y que incluye las concentraciones que se produjeron en las puertas de municipios de distinto tamaño. En todas ellas, salvo en algunas excepciones como Rota, Chiclana o Espartinas, las manifestaciones estuvieron marcadas por la ausencia de dirigentes del PSOE y de formaciones de izquierdas y el despliegue masivo de PP y Vox.

Un día después y coincidiendo con la comparecencia clave del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, los dirigentes de PP y Vox han hecho públicamente balance estas manifestaciones y han señalado directamente al PSOE por su decisión de "recomendar" a sus cargos institucionales que no convocaran ni asistieran a unas movilizaciones que no fueron consensuadas en el seno de la FEMP ni de la FAMP. La indicación puso a prueba a alcaldes y candidatos de toda Andalucía. Quienes no asistieron comprobaron como se desbordaron las previsiones de manifestantes, quienes acudieron se tuvieron que enfrentar a duras críticas y mensajes contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. "A quienes convocaron tampoco les salió bien", resumía un dirigente socialista.

"Fracasaron en su intento de derribar muros"

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, arremetió contra la posición del PSOE durante las concentraciones: "Fue una demostración de unidad frente a la política del miedo y de la división del PSOE. La concentración de cientos de miles de andaluces era clave para defender a Ceuta de ese abandono que ha provocado el Gobierno de Sánchez", apuntó el líder popular tras mantener una reunión con representantes de Ceuta en Sevilla.

En este sentido, Repullo acusó a los socialistas de haber "fracaso en el intento de dividir a la sociedad". "No nos vamos a quedar ahí, sino que vamos a seguir trabajando con los ceutíes" advirtió. Y así lo ha trasladado en una reunión con profesionales y sociedad civil de la ciudad autónoma, en la que también ha participado el PP de Sevilla. "Queremos estar con ellos para ayudarles, para acompañarles, para sacar proyectos adelante y para estar cerca de toda esa gran familia que tiene que ser la familia de Andalucía y también la familia de la ciudad de Ceuta", manifestó.

Actuar contra las ONG

Más contundente fue el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, quien estuvo coordinando una parte de la manifestación celebrada en Sevilla que recorrió desde la Puerta de Jerez hasta la Plaza de San Francisco. "Fue un clamor contra el Gobierno de Pedro Sánchez que está en una huida hacia adelante que durará lo que tenga que durar".

Asimismo, reiteró su petición de que se cumplan los acuerdos firmados el pasado mes de julio entre PP y Vox: "Llevaremos a cabo los procedimientos políticos y judiciales que consideremos contra todas esas ONG que están ayudando al tráfico de seres humanos y que están en Ceuta ayudando más a los invasores que a los propios ceutíes", apuntó refiriéndose a un punto del acuerdo que se abordará en la próxima comisión de coordinación del acuerdo que sigue sin fecha.