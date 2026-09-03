Susana Díaz responde a las manifestaciones en toda Andalucía por la crisis de Ceuta: "Hay que escucharles, se han cometido muchos errores"

Un día después de las manifestaciones que reunieron a más de 140.000 personas en las capitales y a decenas de miles en el resto de municipios andaluces y coincidiendo con la compleja comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, una nueva voz del PSOE se ha sumado a las posiciones más críticas con la gestión de la crisis de Ceuta. La ex presidenta de la Junta de Andalucía y senadora Susana Díaz ha defendido este jueves que "hay que escuchar" a quienes se movilizaron el 2 de septiembre y ha llamado a hacer "autocrítica". "Se ha llegado tarde y se han cometido muchos errores", puntualizó.

Susana Díaz realizó este análisis en una intervención en Onda Cero recogida por Europa Press en la que se desmarcó de la posición del PSOE que optó por no participar en las concentraciones que superaron en muchos municipios las previsiones de asistentes. "Hay que escuchar a quienes salieron masivamente a la calle porque hay dos maneras de manifestar lo que sienten, con el voto o con su presencia en concentraciones, manifestaciones de distinta índole, y ayer (este miércoles) lo que sintieron es eso, que en Ceuta hemos llegado tarde".

Además, Susana Díaz ha opinado que "han sobrado en estos días declaraciones desafortunadas", como en relación a "la Jefatura del Estado", y al querer "sacar pecho" mientras "miles de personas lo están pasando mal, sin alimentos, sin higiene", y hay "niños en situación de desamparo, menores sufriendo agresiones, y un pueblo como el de Ceuta que ha dado ejemplo de civismo y que está ya desbordado", ha agregado.

La expresidenta andaluza ha considerado que por parte del Gobierno de Pedro Sánchez "tenía que haber habido una llamada al líder de la oposición para forzarlo en ese gesto de generosidad de que España está por delante de los intereses de los partidos", y que "tenía que haber habido una coordinación más silenciosa, con menos ruido, pero más efectiva, en este caso, con el Gobierno de Ceuta" que preside Juan Vivas, que es "de la gente con la que se puede hablar" dentro del PP, según ha opinado Susana Díaz.

Un posible estallido social

La senadora y expresidenta de la Junta también ha advertido de que la resolución de la crisis de Ceuta "no va a ser cuestión de días", sino que "quedan semanas" por delante, y "el proceso de retorno de los miles de inmigrantes, mayores y menores, que en este momento están en las calles de Ceuta, necesita más agilidad administrativa, más agilidad política y más medios".

"Y si todo esto no va a una velocidad superior a lo que ya hemos vivido en un mes, lo lógico y normal es que el cansancio, la agitación, la tensión, vaya en aumento, y en cualquier momento podemos tener un estallido social, incluso situaciones mucho más dramáticas de las que hemos vivido", ha continuado Susana Díaz antes de apostillar que ha hablado "con muchos ciudadanos" y ve que "la gente está harta y ya no puede más", porque "lo que han vivido en Ceuta ha sido muy duro".

Alcaldes socialistas

La posición de Susana Díaz sobre la gestión de la crisis de Ceuta coincide con los planteamientos expresados por distintos alcaldes y alcaldesas socialistas que han respaldado de alguna forma la llamada a las concentraciones en apoyo a la ciudad autónoma convocadas para el 2 de septiembre. Algunos, como el de Rota, llegaron incluso a enviar una carta al presidente de la Ceuta, Juan Jesús Vivas, cuestionando la gestión de la grave crisis migratoria por parte del Ejecutivo español.