La Aemet alerta del calor intenso en Andalucía el fin de semana tras los 45,1 grados registrados en Sevilla

La AEMET prevé que el calor intenso continúe durante este viernes y el fin de semana, con temperaturas especialmente altas en Andalucía, donde la estación de Sevilla-Tablada igualó el jueves la máxima anual registrada en España con 45,1 grados. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene avisos por altas temperaturas en varias zonas andaluzas y señala que el Valle del Guadalquivir podrá superar los 42 grados. La predicción también apunta a ligeros descensos durante el fin de semana, aunque persistirá el ambiente muy cálido.

La situación meteorológica mantiene a Andalucía como una de las zonas con temperaturas más elevadas dentro del episodio de calor. La AEMET destaca que las máximas alcanzadas en Sevilla-Tablada, Andújar (Jaén) y Montoro (Córdoba) se sitúan entre los valores más altos del año registrados hasta ahora.

AEMET mantiene los avisos por calor en varias zonas de Andalucía

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha indicado que las temperaturas serán este viernes “significativamente altas en la vertiente atlántica e interior oriental de Andalucía”. Según ha precisado, habrá aviso naranja en las campiñas de Sevilla y Córdoba y en comarcas de Jaén, mientras que Cádiz y Granada tendrán aviso amarillo.

La predicción señala que las temperaturas subirán en el norte y este peninsular y en Baleares, mientras que se esperan ligeras bajadas en Andalucía occidental. En la mitad sur de la península continuarán los valores elevados, con posibilidad de superar los 40 grados en diferentes zonas.

En el Valle del Guadalquivir, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología apunta a que se podrán rebasar los 42 grados durante esta jornada. El calor será uno de los elementos predominantes de la situación meteorológica prevista para los próximos días.

La estación de Sevilla-Tablada registró el jueves 45,1 grados, una temperatura que igualó la máxima del año en España. La AEMET también recuerda que esos mismos valores se alcanzaron anteriormente en Andújar y Montoro durante el mes de junio.

El calor continuará durante el fin de semana con noches muy cálidas

Para el sábado y el domingo, la AEMET prevé ligeras bajadas de temperatura en general, aunque el calor intenso continuará en amplias zonas del este, centro y sur de la península. En estas áreas se podrán mantener temperaturas superiores a los 38 o 40 grados.

El organismo meteorológico también advierte de que las noches seguirán siendo muy cálidas. En el área mediterránea, el centro y la mitad sur no se descarta que las temperaturas nocturnas no bajen de los 25 grados.

Además del calor, la predicción incluye la presencia de polvo en suspensión, que podrá dar lugar a calima en el oeste y el sur peninsular, así como en Canarias. Rubén del Campo ha señalado que también podrían producirse tormentas aisladas en algunos puntos del suroeste, el área cantábrica y las cumbres de Canarias.

El portavoz ha explicado que, salvo en el noroeste, las tormentas podrán ser más intensas y estar acompañadas incluso de granizo. En el resto de la península, ha indicado que serán en general tormentas secas, con poca precipitación o incluso ausencia de ella, pero con muchos rayos y rachas de viento intensas.

La previsión de AEMET apunta a pocos cambios térmicos la próxima semana

De cara a la próxima semana, la AEMET no espera grandes cambios térmicos en la mayor parte del país. No obstante, la previsión contempla un descenso notable de temperaturas el lunes en las comunidades cantábricas y en la cuenca del Ebro.

En el resto de zonas, Rubén del Campo ha señalado que continuará el ambiente muy cálido para la época del año en casi todo el país. Las máximas seguirán por encima de los 36 grados en el este, centro y sur de la península, además de en Baleares, tanto el lunes como el martes.

La Agencia Estatal de Meteorología también apunta a una posible bajada térmica el próximo miércoles en amplias áreas. Según la previsión trasladada, las temperaturas seguirían siendo superiores a las normales para la época, aunque sin alcanzar valores tan extremos.