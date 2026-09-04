Andalucía abre un plazo extraordinario para cubrir más de 9.300 plazas de FP: Administración y Hostelería son los grados con más vacantes

La Formación Profesional andaluza afronta el inicio del curso con más de 9.300 plazas todavía disponibles. Con el objetivo de cubrir e impulsar la matriculación en esta categoría de la enseñanza, la Consejería de Educación ha abierto el periodo extraordinario de solicitud para cubrir 9.328 vacantes en ciclos formativos de oferta completa que no cuentan con lista de espera tras finalizar el proceso ordinario de admisión.

Del total de plazas disponibles, 3.744 corresponden a ciclos de grado medio, 3.563 a grado básico y 2.021 a grado superior y destacan grados como Administración y Gestión, Hostelería y Turismo o Informática y Comunicaciones. Los alumnos interesados podrán presentar su solicitud hasta el próximo 7 de septiembre, preferentemente a través de la Secretaría Virtual de los centros docentes andaluces.

La convocatoria permite acceder a estas plazas a todas aquellas personas que cumplan los requisitos de acceso a los distintos niveles de Formación Profesional. También podrán participar los jóvenes que solicitaron plaza en el proceso ordinario de junio y permanecen actualmente en lista de espera, si optan por alguna de estas vacantes. En ese caso, ambas solicitudes seguirán activas hasta que el alumno formalice una matrícula, momento en el que renunciará automáticamente al resto de peticiones en trámite.

Administración, Hostelería e Informática concentran más plazas

Entre las familias profesionales con mayor número de puestos disponibles destacan Administración y Gestión, con 2.407 vacantes; Hostelería y Turismo, con 1.453; Informática y Comunicaciones, con 934; Agraria, con 819; Electricidad y Electrónica, con 606; y Servicios Socioculturales y a la Comunidad, con 592 plazas.

En los ciclos de grado básico, los títulos con más plazas libres son Servicios administrativos, con 744 vacantes; Informática y comunicaciones, con 499; Agrojardinería y composiciones florales, con 369; Cocina y restauración, con 263; Electricidad y Electrónica, con 242; e Informática de oficina, con 212.

En el caso del grado medio, destaca especialmente el ciclo de Gestión administrativa, que reúne 1.227 plazas disponibles repartidas en 79 centros docentes de Andalucía, con oferta en todas las provincias. Le siguen Atención a personas en situación de dependencia (250 vacantes), Cocina y gastronomía (230), Sistemas microinformáticos y redes (180) y Servicios en restauración (173).

Por su parte, en grado superior, los ciclos con mayor número de puestos libres son Administración y Finanzas, con 342 plazas; Guía, Información y Asistencias Turísticas, con 323; Dirección de Cocina, con 130; Animación Sociocultural y Turística, con 124; y Dirección de Servicios en Restauración, con 117.

Primera adjudicación el 8 de septiembre

La primera adjudicación de estas vacantes se realizará el próximo martes 8 de septiembre, coincidiendo con la asignación inicial de puestos escolares procedentes de las listas de espera. Los alumnos que obtengan plaza recibirán un mensaje en el teléfono indicado en la solicitud y dispondrán de 48 horas para aceptar o rechazar el puesto.

A partir de esa fecha se abrirá un sistema de adjudicación semanal que permanecerá activo hasta el 15 de noviembre. Cada semana se actualizarán las plazas disponibles y los interesados podrán presentar solicitudes entre el jueves y el lunes, teniendo en cuenta únicamente las vacantes que queden tras las adjudicaciones anteriores. Cada martes se realizará una nueva asignación.

Las listas de espera continuarán activas hasta noviembre

Paralelamente, el 8 de septiembre comenzará también la asignación semanal de puestos escolares mediante las listas de espera de FP en oferta completa. Este procedimiento está dirigido a quienes no consiguieron plaza en las adjudicaciones de julio o a quienes obtuvieron un puesto, pero finalmente se matricularon en un ciclo distinto al elegido como primera opción.

Cada martes se publicarán en la Secretaría Virtual las nuevas asignaciones y los beneficiarios recibirán un SMS con la plaza concedida. Al igual que en el proceso de vacantes, tendrán un plazo de 48 horas para aceptar o rechazarla.

Con esta fase extraordinaria, la Consejería busca completar la oferta de Formación Profesional para el nuevo curso y cubrir aquellas plazas que permanecen libres tras el procedimiento ordinario de admisión.