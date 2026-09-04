Andalucía oferta 1.118 plazas de maestros para cubrir vacantes antes de la vuelta al cole

Quedan seis días para que los colegios andaluces reabran sus puertas y estrenen el nuevo curso 2026/2027. A pocos días de que se inaugure un nuevo curso académico, la Junta de Andalucía ha retomado las convocatorias de Sipri, mediante las cuales oferta plazas vacantes y para sustituciones todas las semanas. Este año, el inicio de curso arranca con una convocatoria para maestros de almenos 1.118 plazas vacantes y de sustitución en la semana previa al inicio de las clases. Se trata de puestos de trabajo sin cubrir por bajas médicas, excedencias, permisos por paternidad o maternidad, jubilaciones o comisiones interterritoriales de servicios. Como cada año, la Junta de Andalucía ha convocado una convocatoria extraordinaria para intentar cubrir todos las plazas de maestros antes de que comience el curso escolar el próximo 10 de septiembre. El plazo, que se abrió este jueves 3 de septiembre terminará este viernes a las 21.30h de la noche.

Según la cifra publicada por el Servicio de Información al Profesorado Interino (Sipri), el sistema informático para la cobertura de plazas vacantes e interinidades de la Consejería de Educación, han sido convocadas 4.908 personas para cubrir dichos puestos para Primaria. No será hasta la próxima semana cuando se adjudiquen las plazas con el objetivo de que los profesores lleguen a las aulas el mismo día que se inaugura el curso en los colegios. Del total de plazas, algunas son de carácter obligatorio y están dirigidas a aquellos docentes interinos con tiempo de servicio o aspirante en bolsa que haya sido expresamente convocado en esta convocatoria de Sipri de manera obligatoria. Por otra parte, también se han ofertado plazas voluntarias, es decir, tienen acceso todos los integrantes de la bolsa en Andalucía.

De ahora en adelante, el Sipri convocará plazas todos los martes y jueves hasta el mes de junio del año que viene en todos los cuerpos y especialidades. Por ejemplo, la convocatoria de plazas para Secundaria, FP y Bachillerato se activará la próxima semana, pocos días antes de que comiencen las clases.

226 plazas vacantes en Sevilla

En la provincia de Sevilla, tal como detalla el informe del Sipri, hay en estos momentos 226 plazas para el cuerpo de Maestros a escasos días de que comiencen las clases. En una comparativa con la oferta del curso anterior, el volumen de plazs ha disminuido ligeramente, cuando en 2025 se abrireron 251 vacantes. En los colegios de Málaga se han convocado 189 plazas, en Jaén 81, en Huelva 99, en Granada 140, en Almería 182, en Cádiz 117 y en Córdoba 84.

Se trata de una cifra notablemente superior al número de plazas convocadas el 4 de septiembre de 2024, cuando solo se ofertaron alrededor de 600 plazas después de su llamamiento en verano para cubrir 38.412 plazas que fuerona adjudicadas para cubrir jubilaciones y ampliaciones de servicios. Sin embargo, las cifras bajan ligeramente con relación a la primera convocatoria del año pasado. En septiembre de 2025 se ofertaron un total de 1.488 plazas e hizo un llamamiento oficial a 5.704 personas. Es decir, comenzó el curso con más plazas vacías y, por lo tanto, con una mayor convocatoria a interinos y maestros en la bolsa de empleo.

Aspectos a tener en cuenta en la solicitud

Más allá del funcionamiento de la plataforma, los docentes deben tener en cuenta varias cuestiones a la hora de participar en las convocatorias del Sipri. La participación es obligatoria para aquellos interinos que hayan sido convocados; de no hacerlo, pasarán a figurar como “inactivos de oficio”. En cambio, quienes pertenezcan a una bolsa pero no hayan sido llamados podrán optar a los denominados puestos voluntarios, entre los que se incluyen jornadas reducidas, plazas itinerantes, educación permanente, equipos de orientación educativa, centros penitenciarios y otros destinos con requisitos específicos o características singulares por su ubicación o entorno social (salvo las bolsas bilingües).

En el caso de los docentes convocados por más de una especialidad, deberán participar en todas ellas, aunque podrán establecer un orden de preferencia. También tendrán la posibilidad de solicitar puestos voluntarios correspondientes a las bolsas en las que estén incluidos. Por último, contar con un nivel B2 de inglés acreditado no permite acceder automáticamente a una plaza bilingüe: estos puestos están reservados exclusivamente para quienes formen parte de las bolsas bilingües.