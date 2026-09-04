Cuatro municipios andaluces, entre los diez puntos con más calor de España este viernes

Andalucía vuelve a ocupar un lugar destacado entre las zonas con más calor de España después de que Montoro (Córdoba) registrara 42,9 grados a las 17.50 horas de este viernes, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Ese valor supone la segunda temperatura más elevada del país durante la jornada, solo superada por Fuencaliente (Ciudad Real), donde se alcanzaron 44,6 grados a las 17.00 horas. La jornada llega apenas un día después de que el observatorio de Tablada, en Sevilla, marcara 45,1 grados, la temperatura más alta registrada en España el jueves.

¿Qué temperaturas se registraron este viernes en España?

Los registros de la AEMET sitúan a Fuencaliente (Ciudad Real) en el primer puesto del ranking nacional de temperaturas máximas del viernes con 44,6 grados. Justo detrás aparece Montoro (Córdoba), que alcanzó 42,9 grados a las 17.50 horas, consolidando de nuevo a Andalucía entre las comunidades con los valores más elevados de la jornada.

La tercera posición correspondió a Miranda de Ebro (Burgos), donde el mercurio llegó a 42,4 grados a las 17.30 horas, según los datos recopilados por el organismo meteorológico.

Jaén y Córdoba vuelven a aparecer entre los registros más elevados

Además de Montoro, otros municipios andaluces también figuran entre los puntos con temperaturas más altas del país. Arroyo del Ojanco (Jaén) registró 42,3 grados a las 16.20 horas, mientras que Andújar (Jaén) alcanzó 41,8 grados a las 17.50 horas.

Estos registros sitúan a ambas localidades entre las posiciones destacadas del ranking nacional elaborado con los datos de la jornada del viernes, reforzando la presencia andaluza entre los valores máximos.

A continuación aparece Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real), con 41,7 grados registrados a las 17.10 horas.

Así queda el ranking de las temperaturas más altas del viernes

Tras las cinco primeras posiciones, Madrigal de la Vera (Cáceres) alcanzó 41,4 grados a las 15.30 horas. Esa misma temperatura también se registró en Valencia, a las 16.10 horas, y en Llimiana (Lleida), donde se llegó a ese valor a las 16.40 horas.

El listado de los diez puntos con las temperaturas más elevadas de España durante este viernes se completa con Espiel (Córdoba), que registró igualmente 41,4 grados a las 17.10 horas.

La presencia de Montoro, Espiel, Arroyo del Ojanco y Andújar entre las máximas nacionales vuelve a situar a Andalucía como uno de los territorios con los registros térmicos más elevados de la jornada.