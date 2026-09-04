El Imserso abre el plazo en Andalucía para contratar los viajes de la temporada 2026-2027: fechas, destinos y precios para los pensionistas

Los pensionistas andalucespodrán reservar sus viajes del Imserso para la temporada 2026-2027 a partir del próximo 14 de septiembre. Desde esa fecha se activa la venta a través de las agencias de viaje para todas las personas que recibido este año el escrito autorizando su inscripción por primera vez en este programa y para quienes ya hayan participado en años anteriores.

El programa de turismo del Imserso de este año tiene habilitadas 879.213 plazas de las cuales la mitad se corresponden con alojamientos de la costa peninsular, el 25% son hoteles y apartamentos en las islas y el resto abarcan una oferta de turismo de escapada con circuitos culturales, o naturaleza.

El periodo de las estancias también varía en función de los destinos. Los viajes dentro de la península y en las islas ofertan entre ocho y diez días mientras que las escapadas con circuitos culturales o de naturaleza oscilan de cuatro a seis días.

En función del destino, la temporada y el periodo de tiempo se determinan los precios. Así, una escapada de cuatro días a una capital de provincia cuesta desde 132,91 euros; una estancia de ocho días en costa peninsular con transporte, desde 244,04 euros; diez días en Baleares con transporte, desde 353,37 euros; y diez días en Canarias con transporte, desde 464,72 euros. En temporada alta se aplica en estos casos un suplemento de 100 euros. Además, el segundo viaje y los sucesivos de una misma temporada cuestan 100 euros más.

Quiénes son los beneficiarios

Los beneficiarios del programa del Imserso son los pensionistas de jubilación españoles; pensionistas de viudedad de 55 años o más; otros pensionistas o perceptores de prestaciones de desempleo a partir de 60 años; y asegurados o beneficiarios de la Seguridad Social desde los 65 años.

Está permitido en cualquier caso viajar con cónyuge o pareja aunque esta persona no cumpla esos requisitos, así como con hijos con discapacidad igual o superior al 45% en las condiciones previstas por el programa. También desde el año 2025 es posible viajar con mascota.

Asimismo, se mantienen 7.447 plazas a un precio de 50 euros para las personas con recursos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas que obtengan mayor puntuación en el baremo. Es una de las novedades introducidas la temporada pasada que continúa en 2026-2027.