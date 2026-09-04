Juanma Moreno formaliza su 'no' a la nueva financiación autonómica pero se desmarca del plante de Ayuso

Tras casi un año de propuestas, cálculos, aplazamientos e intentos de negociación, el nuevo sistema de financiación autonómica afronta este viernes su primera gran votación. El Ministerio de Hacienda ha convocado al Consejo de Política Fiscal y Financiera para que las comunidades voten el modelo que fue diseñado en su momento por María Jesús Montero. Con este nuevo marco se incorporan 21.000 millones de euros más al sistema que se reparten con unos criterios que también se revisan incorporando nuevos factores correctores a la población ajustada. Andalucía es la más beneficiada al incorporar 4.850 millones de euros a su marco de financiación, además de los recursos que pudiera obtener de la reforma del Fondo de Compensación que se plantea de forma complementaria.

La Junta de Andalucía acudirá a esta sesión y participará en la votación. Aunque su posición es firme y no se ha movido desde que se hizo público el sistema. Dirá que 'no' al nuevo modelo de financiación al igual que ya rechazó el plan de quita de deuda. Mantendrá así el mismo frente que se ha conformado durante todo este año de todas las comunidades gobernadas por el PP frente a este plan del Ejecutivo de Pedro Sánchez, primero liderado por María Jesús Montero y ahora por Arcadi España.

Pese a esto, el bloque no será homogéneo esta vez. La comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que no acudirá al Consejo de Política Fiscal y ha pedido al resto de gobiernos autonómicos del PP que hagan lo mismo. El presidente andaluz, Juanma Moreno, no atenderá esta petición y su vicepresidenta y consejera de Hacienda, Carolina España, estará este viernes en Madrid. No es la primera vez que el Gobierno andaluz toma distancia de posiciones planteadas por la presidenta madrileña.

Escuchará las explicaciones del ministro y expresará el rechazo de la Junta de Andalucía. Lo mismo harán el resto de territorios gobernados por el PP así como Castilla y León y Asturias gobernados por el PSOE. Sólo está previsto que voten a favor Cataluña y Canarias, lo que sería en cualquier caso suficiente para que continuara su tramitación.

El Gobierno andaluz, durante todos este meses, ha rechazado e incluso plantado al Ministerio de Hacienda cuando se han planteado conversaciones de carácter bilateral entre ambas administraciones sobre el sistema de financiación o sobre la quita de deuda. La posición del Gobierno de Juanma Moreno ha sido siempre que son cuestiones que debían resolverse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera con la participación de todas las comunidades autónomas. Y esto es lo que estaba previsto que ocurriera en julio y que fue aplazado hasta el mes de septiembre.

Los motivos del rechazo de la Junta de Andalucía

El nuevo sistema de financiación inyecta más dinero a las comunidades y recorta la brecha del actual modelo. Sin embargo, el punto de partida es una negociación previa con el nacionalismo catalán que garatiza que los cálculos planteados por el Ministerio beneficien más proporcionalemente a algunas comunidades, como Cataluña, que a otras con el objetivo de que en algunos territorios se cumpla el criterio de ordinalidad (un equilibrio entre la posición que ocupa una comunidad según lo que aporta y según lo que recibe). A esto se añade que según la Junta de Andalucía se abre la puerta a tratamientos singulares y prevé medidas contra el dumping fiscal.

Este es el argumento básico del rechazo de la Junta de Andalucía que se ha negado a sentarse ni a negociar pese a que el incremento de 4.800 millones de euros superar las exigencias que ha puesto encima de la mesa durante los últimos años el Gobierno autonómico. "Vamos a defender con uñas y dientes los intereses de los andaluces y la igualdad entre los españoles. No podemos aceptar un sistema de financiación que ha sido diseñado solo por Cataluña, porque no se pueden hacer las cosas de espalda al resto de los españoles. La financiación que es de todos se tiene que diseñar y se tiene que negociar con todos, sin privilegios para territorios", explica la vicepresidenta tercera de la Junta; consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España. "Está claro que no queremos ser más que nadie, pero nos están obligando con este sistema de financiación a ser menos. Vamos a pedir que no haya privilegios para otros territorios y que no se castigue a Andalucía, y vamos a exigir respeto, que se defiendan los intereses de los andaluces y que haya igualdad entre todos los españoles", completa España.

Andalucía no respaldará así el planteamiento del nuevo modelo de financiación con una posición común con otras comunidades, aunque sí sostendrá una propuesta que no comparten otras autonomías: la creación de un fondon transitorio para que las comunidades infrafinanciadas reciban una compensación hasta que se consensúe un nuevo sistema. Esta medida sólo beneficiaría a Andalucía, Valencia, Castilla y La Mancha y Extremadura y de ahí que el resto de territorios la vean con ciertos recelos.

El Gobierno defiende su modelo

El Ministerio de Hacienda ha respondido al plante de la Comunidad de Madrid, que ha tachado de "irresponsable" y ha pedido a las comunidades que respalden la propuesta que ya fue trasladada a las autonomías en julio para un Consejo de Política Fiscal y Financiera que finalmente fue aplazado porque pidieron más margen.

Durante los meses de julio y agosto, Hacienda ha mantenido el diálogo con las comunidades autónomas y les ha remitido un mayor nivel de detalle sobre la propuesta, según destacan desde Hacienda. La consejera Carolina España admitió el pasado lunes tras el Consejo de Gobierno que se había remitido documentación aunque subrayó que era en todo caso insuficiente.

En este contexto, el Ministerio asegura que acude a la reunión "con ánimo constructivo y voluntad de diálogo" para reformar un sistema de financiación autonómica que lleva "12 años caducado". De hecho, ya ha habido una reunión preparatoria en Madrid que transcurrió en un "clima de normalidad".