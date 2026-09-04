La Junta de Andalucía aplaude el preacuerdo entre Airbus y sindicatos tras la mediación del Gobierno: "Hay mucho en juego"

La mediación del ministro de Industria, Comercio y Turismo, Jordi Hereu, en el conflicto de Airbus ha vuelto a abrir una vía de diálogo entre la compañía aeroespacial y los sindicatos mayoritarios para poner fin a la huelga y a una situación de enfrentamiento que se alarga en el tiempo. Este nuevo paso ha sido aplaudido por la Junta, que ha vuelto a recordar que "había mucho en juego" para una comunidad como la andaluza, donde este sector supone un pilar muy importante para su economía.

A través de sus redes sociales, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha valorado "muy positivamente" el acuerdo alcanzado este viernes, al tiempo que ha destacado "había mucho en juego: cerca de 4.000 empleos directos, más de 15.000 indirectos y un sector estratégico para Andalucía".

Preocupación del Gobierno andaluz

La Junta, tanto en la voz de Blanco como en la del responsable de Industria, Jorge Paradela, habían mostrado su preocupación por el enquistamiento del conflicto laboral, no solo por Airbus, sino también por la industria auxiliar, que en Andalucía está conformada por 150 empresas y que genera 16.400 empleos directos. "La huelga ya está teniendo un impacto económico efectivo, patente y visible" en las cuentas de resultados de las empresas auxiliares andaluzas", alertaba este jueves Paradela.

También desde la propia industria auxiliar levantaban esta semana la voz por la situación. "La sensación que tenemos dentro de las empresas de la industria auxiliar no dejan de ser una incertidumbre y eso no es bueno nunca para las empresas", lamentaba el presidente del Clúster Andalucía Aerospace, Fernando Alarcón de la Lastra, quien aseguraba que dentro del Clúster hay compañías "que son capaces de aguantar más porque son capaces de redistribuir esa capacidad cesante de carga de trabajo hacia otras actividades y hay otras que se están viendo ya en una situación un poco asfixiante en la que se están planteando parar actividades ya de forma más brusca si no se llega a una normalidad cuanto antes". Tras el principio de acuerdo, Paradela ha agradecido "el esfuerzo realizado por empresa y sindicatos" y ha confiado en que "la pronta estabilidad se traduzca de forma definitiva en la atracción de nuevos programas, inversiones y más carha de trabajo efectiva para las plantas andaluzas".

La plantilla votará el preacuerdo en referéndum

Airbus y los sindicatos han alcanzado este viernes un principio de acuerdo para desbloquear el conflicto laboral que afecta a la compañía, después de una reunión de urgencia celebrada en el Ministerio de Industria y Turismo con la mediación directa del Gobierno. El encuentro ha contado con la participación del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y del consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, entre otros representantes de la empresa y de las organizaciones sindicales.

"Es un magnífico principio de acuerdo en el que salen ganando los trabajadores en sus condiciones salariales y laborales, a la vez que se garantiza la competitividad y la viabilidad industrial de Airbus España", ha afirmado Hereu en declaraciones a los medios tras finalizar la reunión.

Por su parte, Airbus ha valorado alcanzar con los sindicatos una propuesta de "entendimiento" que "permite alcanzar el consenso necesario para someterla a referéndum a todos los empleados". Sobre los términos de la nueva oferta, la compañía ha destacado que incorpora "mejoras finales y aclaraciones específicas", a la vez que ha subrayado que "que garantiza que Airbus en España mantiene una posición fuerte y competitiva". CCOO, por su parte, se ha comprometido a defender esta propuesta ante la plantilla.

Principales puntos del acuerdo

Entre los principales puntos del acuerdo, destaca el compromiso de pago del IPC real y la recuperación del poder adquisitivo de un 7,95% distribuido proporcionalmente en cuatro años, hasta 2029, mientras mantiene de manera íntegra el acuerdo actual de teletrabajo. Así, las subidas anuales, todas ligadas al IPC, se les aplicará un alza del 2%, excepto en 2029, cuyo aumento será del 1,95%.

Además, para compensar la diferencia económica conocida como "Efecto Abril", la empresa contempla la realización de un pago único de 2.000 euros brutos no consolidables pagables en octubre de 2025.

En teletrabajo, se contempla el mantenimiento de la política de trabajo a distancia y el respeto de los acuerdos individuales, incluido el 40% de trabajo en remoto. Además, aquellos acuerdos individuales que incluyen dos días de trabajo a distancia serán respetados. Esto se aplicará también a las nuevas incorporaciones.

Asimismo, se mantiene el acuerdo existente, con dos semanas de vacaciones obligatorias en lugar de tres, y dos semanas de vacaciones flexibles en lugar de una, más una redacción más precisa, incluyendo que la programación de las vacaciones se acuerde entre el trabajador y su supervisor. Se tendrá en cuenta los requisitos empresariales y las circunstancias personales, por igual.

En el caso de las plantas de Cádiz, la dirección creará un comité específico antes del 1 de noviembre de 2026 con el fin de estudiar detalladamente los acuerdos operativos y planificar las necesidades futuras de carga de trabajo e inversión en la provincia.