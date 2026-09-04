María Jesús Montero arremete contra Juanma Moreno por su 'no' al sistema de financiación: "No hay motivos para rechazar 4.846 millones"

El sistema de financiación autonómica que ha salido adelante en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con el rechazo de la Junta de Andalucía parte de una iniciativa política personal de María Jesús Montero. La ex ministra de Hacienda y actual secretaria general del PSOE-A puso encima de la mesa este plan que nació de un acuerdo con el nacionalismo catalán pero que en su conjunto sitúa a Andalucía como el territorio que más dinero adicional recibiría con 4.846 millones de euros más cifra a la que habría que añadir una partida adicional del Fondo de Compensación Interterritorial una vez que se revise su funcionamiento.

Desde el primer momento el Gobierno andaluz de Juanma Moreno expresó su rechazo rotundo a este sistema al considerar que el incremento de recursos asignado a Andalucía no era suficiente y que había comunidades, especialmente Cataluña, que salían más beneficiadas por los cálculos incluidos y por el objetivo de que se cumpla para este territorio el principio de ordinalidad (una correlación entre la posición que se ocupa en términos de aportaciones al sistema y la que tiene en el dinero que recibe).

Ante este rechazo, formalizado este viernes, Montero ha arremetido contra Juanma Moreno a quien ha acusado de ser un "rehén de la estrategia del PP": "No hay razones para que Moreno Bonilla rechace un modelo de financiación que nos permitiría recibir 4.846 millones de euros adicionales en 2027, la mayor cantidad entre todas las comunidades. Lo más incomprensible es que reclamaba 4.000 millones más, y ahora tiene sobre la mesa 4.846 millones", recoge en un mensaje difundido en redes sociales la ex vicepresidenta del Gobierno.

En la misma línea, el portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha advertido de las consecuencias que puede tener para la administración autonómica el rechazo del nuevo sistema de financiación: "La posición de Moreno es difícil de explicar. No puede permitirse el lujo de debilitar aún más los recursos y los servicios públicos". Maíllo ha recordado que Moreno "ya ha rechazado una quita de 19.000 millones de euros y ahora rechaza un sistema de financiación que supondría casi 5.000 millones de euros más para reforzar educación, sanidad y dependencia".

Apoyo de Vox

La posición de rechazo al nuevo sistema de financiación expresada en Madrid por el Gobierno andaluz sí encontró el respaldo de su socio Vox. El portavoz parlamentario Javier Cortés ha recordado que Montero fue quien "ideó" el sistema como "testaferro" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Cortes ha criticado que "tengamos que aguantar que María Jesús Montero, la testaferro de Sánchez en Andalucía y quien ha ideado este modelo, diga que no es para contentar al separatismo catalán". Según ha explicado, "Pedro Sánchez está dispuesto a todo".