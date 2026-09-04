PP y Vox se dan dos meses para cerrar su primer presupuesto conjunto en Andalucía: "Llegaremos en tiempo y forma"

El curso político de la legislatura del pacto de gobierno entre PP y Vox arranca con un primer objetivo claro para ambas formaciones: cerrar el presupuesto conjunto en "tiempo y forma" para el año 2027. Para ello, en julio la Consejería de Hacienda dio los primeros dos pasos oficiales como son la firma de la orden de inicio de las cuentas y el establecimiento del techo de gasto que cuenta, como en años anteriores, con la incertidumbre de que, de nuevo, no hay Presupuestos Generales del Estado.

El arranque del curso político ha estado marcado por una primera grieta entre PP y Vox por la gestión de la crisis de Ceuta que ha forzado incluso que haya una convocatoria de la comisión de coordinación del acuerdo sobre la mesa. De momento, no hay fecha para la reunión pero desde el Gobierno y desde el PP-A descartan que pueda llegar a alterar los plazos del primer gran proyecto legislativo que debe surgir del entendimiento entre ambas formaciones.

La Consejería que dirige Carolina España cuenta ya este mes de septiembre con los proyectos de ingresos y gastos elaborados por todas las consejerías de acuerdo con la nueva estructura del gobierno pactada en julio. Sobre esta base se están realizando los trabajos para cerrar unas cuentas que se estima que sobrepasaran de nuevo los 50.000 millones de euros y que deben recoger, si se cumple el acuerdo de gobierno entre las dos formaciones políticas, un nuevo paquete de rebajas fiscales.

"El inicio del proyecto presupuestario ha sido más tarde que en otros años, pero estarán aprobados en tiempo y forma. Salvo alguna cuestión extraordinaria. Andalucía tendrá presupuesto en tiempo y forma", explicó la vicepresidenta del Gobierno andaluz y consejera de Hacienda, Carolina España. El PP-Andaluz, Vox e incluso la presidencia del Parlamento mantienen la confianza de que las negociaciones se cerrarán en tiempo y forma, de manera que las cuentas podrán tramitarse en la Cámara autonómica antes de que acabe el mes de octubre.

Una vez que esto ocurra y con un texto ya consensuado entre ambas formaciones (por tanto con una amplía mayoría de votos detrás), se iniciará la tramitación parlamentaria de alegaciones, comparecencias e informes que debe desembocar en la aprobación definitiva antes de que acabe el año como viene ocurriendo durante las últimas legislaturas. No obstante, en caso de que esto no ocurra, se activaría automáticamente el mecanismo de la prórroga hasta que se aprueben las nuevas cuentas.

Presupuestos

Los presupuestos para 2027, de cumplirse el pacto de gobierno entre PP y Vox, deben recoger una nueva rebaja fiscal centrada en este caso en las rentas de hasta 60.000 euros y especialmente los hogares con más de un menor y la lucha contra el cambio climático calificada en el acuerdo firmado por Juanma Moreno como "agenda ideológica de mejora de la calidad del medio ambiente".

La primera medida más general y de mayor envergadura es la bajada del 0,25 en la cuota autonómica del IRPF para todas las rentas inferiores a 60.000 euros. Esta medida se aplicará durante los próximos cuatro años hasta conseguir llegar a un punto en un periodo de cuatro años. Esta medida es la que tiene un mayor impacto económico y tiene un carácter general.

El principal aumento en las deducciones fiscales se aplica a las familias. Hasta ahora, en Andalucía sólo se aplicaba una deducción de 200 euros por tener un hijo y de entre 200 y 400 por tener una familia numerosa. El pacto entre PP y Vox establece que las ayudas se sitúen en 500 euros para el primer descendiente, 1.000 para el segundo y 1.500 para el tercero. Las cuantías se pueden llegar a duplicar cuando se trate de un menor con una discapacidad igual o superior al 33%. En estos casos, por tanto, se podrían alcanzar los 3.000 euros. Para las familias numerosas el incremento será del 50%. De forma que en la categoría general pasará de 200 a 300 euros y en las de categoría especial se eleve de 400 a 600 euros.

A esto se añade una revisión de la deducción por los gastos educativos que en estos momentos supone una ayuda limitada a academias de idiomas o de informática. Se introducirán a partir de ahora conceptos como el aula matinal, el comedor, los uniformes, las clases de refuerzo o incluso el material escolar.

El programa del PP ya contemplaba una revisión de la fiscalidad ecológica que tiene la Junta de Andalucía y que está relacionada con la estrategia de lucha contra el cambio climático. Sin embargo, el acuerdo firmado con Vox da un paso más con la eliminación de tres tributos que suman en torno a los ocho millones de euros de recaudación.

Concretamente, los próximos presupuestos de la Junta de Andalucía eliminarán el impuesto que se aplica al uso de bolsas de plásticos (la recaudación suma unos 94.000 euros), el impuesto sobre emisiones de gases (genera unos 4,5 millones) y el de vertidos (3,2 millones de euros).