El desmontaje obligatorio de los chiringuitos de la costa andaluza tras la temporada de verano se paraliza por un recurso de la Junta

Los chiringuitos de la costa andaluza no tendrán que desmontar sus infraestructuras tras la temporada de verano, al menos de momento. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anula la modificación de la concesión a un establecimiento de este tipo de la provincia de Cádiz (Tarifa) de mantener sus estructuras fijas sobre la arena durante todo el año tras una denuncia presentada por el Ministerio de Transición Ecológica, no se llevará a término por ahora por el recurso de casación interpuesto por la Junta de Andalucía ante el Tribunal Supremo para evitar la medida. Por tanto, no afectará al resto del sector.

Así lo ha señalado a este periódico Antonio Guerrero, presidente de la Asociación de Empresas de la Costa de Cádiz (Aecca), quien ha asegurado que, hasta que el alto tribunal no se pronuncie, "la situación se mantendrá como hasta ahora". Hay que recordar que, a finales de junio, una vez conocida la sentencia, el sector temía con tener que desmontar los chiringuitos al final del periodo estival, una vez hecha además inversiones para permanecer sobre la arena durante todo el año, con , una circunstancia que aún no se va a producir, según Guerrero, hasta que el Supremo resuelva. Así lo ha confirmado también la Junta de Andalucía a este periódico a través de la Consejería de Sostenibilidad.

No obstante, hay una excepción en esta situación: el chiringuito de Rota tiene una sentencia propia que la Junta de Andalucía no ha recurrido. En este caso, se ha abierto un acto de conciliación entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Transición Ecológica con el objetivo de llegar a un acuerdo. Está previsto, según fuentes de la Consejería, que las conversaciones se produzcan esta próxima semana. "Queremos que la instalación se mantenga y que el Ministerio la considere como fija y no como desmontable", apuntan a este periódico desde la Consejería.

"Las cosas se quedan como están"

"En principio, las cosas se quedan como están, a la espera de la resolución del recurso de casación que ha presentado la Junta de Andalucía y estamos en manos del que sea la Justicia la que resuelva el asunto", ha declarado a este periódico el representante de los empresarios de la Costa de Cádiz.

Hay que recordar que, en 2014, se emitió una resolución en la que los establecimientos desmontables de las playas podían estar abiertos todo el año. Sin embargo, la sentencia anula esta decisión, que ayudaba a desestacionalizar el turismo, y les obligaría a cerrar fuera del periodo estival.

La Junta, en contra de la decisión del Gobierno

La Junta de Andalucía se ha mostrado, en todo momento, contraria a la postura del Gobierno central en lo relativo a este asunto y de ahí la presentación del recurso. También ha rechazado la modificación del Reglamento General de Costas, que afecta también a los chiringuitos y que tiene como base acatar las exigencias de la Unión Europa en la concesión de actividades económicas en el dominio público marítimo terrestre (como los chiringuitos) tras varios apercibimientos que han derivado ya en un expediente al Gobierno de España.

De esta forma, la normativa exige que todas las concesiones de establecimientos de hostelería se realicen mediante procedimientos "transparentes, imparciales y sometidos a concurrencia competitiva".

Ya en julio afirmaba que consideraba "incomprensible abordar una modificación del reglamento sin haber realizado previamente una revisión integral de la Ley de Costas, y recordaba que cualquier actualización normativa debe ser consensuada con todas las comunidades autónomas con litoral, dado que estas reformas inciden directamente en sus competencias, en actividades económicas estratégicas, en sus modelos de gestión y en realidades territoriales muy diversas".