Hallan muerto en el puerto de Bonanza al desaparecido de una embarcación en Sanlúcar

Los servicios de emergencia han localizado el cuerpo sin vida de una persona en aguas del puerto de Bonanza, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). La Guardia Civil ha confirmado que se trata de la persona cuya desaparición había sido denunciada después de perderse su pista el pasado miércoles 2 de septiembre.

El hallazgo se produjo durante la madrugada del viernes. Según ha informado Emergencias 112 Andalucía, sobre las 3.15 horas se recibió una llamada que alertaba de la presencia de un cuerpo flotando en el agua, junto a varias embarcaciones del puerto de Bonanza.

Tras recibir el aviso, el centro coordinador movilizó hasta la zona a efectivos de la Guardia Civil, los bomberos, la Policía Nacional y la Policía Local.

Desaparecido desde el miércoles en la zona de Bonanza

La Guardia Civil ha confirmado posteriormente que el cuerpo localizado corresponde a uno de los ocupantes de una embarcación que sufrió una avería en la zona de Bonanza.

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La alerta por su desaparición se había recibido durante la noche del miércoles 2, después de que se perdiera la pista de esta persona. Desde entonces se mantenía activada su búsqueda hasta que el cuerpo fue localizado en el agua durante la madrugada del viernes.