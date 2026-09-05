La Recogida de las Yeguas de Hinojos 2026: más de 400 yeguas y potros protagonizan una de las grandes tradiciones de Doñana

Hinojos vuelve a vivir este fin de semana una de las celebraciones más arraigadas de la provincia de Huelva y del entorno de Doñana. La Recogida de las Yeguas de Hinojos 2026 reunirá este sábado 5 y domingo 6 de septiembre a más de 400 yeguas y potros, que serán conducidos desde la marisma hasta el casco urbano por los yegüerizos de la localidad.

La imagen más esperada llegará al atardecer del domingo, cuando las tropas de ganado entren en Hinojos y recorran sus calles antes de rendir homenaje a la Virgen del Valle, patrona del municipio. Posteriormente, los animales serán trasladados al Recinto Ganadero, donde permanecerán con motivo de la tradicional Feria del Ganado.

Qué es la Recogida de las Yeguas de Hinojos

La Recogida de las Yeguas es una tradición vinculada desde hace siglos a la ganadería marismeña y a la relación de Hinojos con el entorno de Doñana. Durante su celebración, los yegüerizos entran en la marisma para localizar y reunir las yeguas y potros que permanecen allí. Los animales son agrupados en los denominados rodeos tradicionales y posteriormente conducidos en grandes tropas por los caminos hasta el pueblo.

Más que un simple traslado de ganado, la Recogida se ha convertido con el paso de los años en uno de los principales acontecimientos culturales y festivos de Hinojos.

Recogida de las yeguas de Hinojos 2026 / Ayuntamiento de Hinojos

Históricamente, además, tuvo una importante función económica. La llegada del ganado permitía su participación en las ferias locales y su posterior venta, convirtiéndose durante generaciones en una fuente de ingresos y sustento para numerosas familias.

Aunque esa función económica ha cambiado con el tiempo, la tradición continúa viva como parte del patrimonio cultural y ganadero de la localidad.

Sábado 5 de septiembre: los yegüerizos entran en la marisma

La Recogida de las Yeguas comienza este sábado 5 de septiembre lejos todavía de las calles de Hinojos. Durante la jornada, los yegüerizos se adentrarán en la marisma para localizar y reunir a los animales.

Allí comenzarán los tradicionales rodeos, en los que se agrupan las distintas cabezas de ganado para organizar posteriormente las tropas que emprenderán el camino hacia el municipio. Este trabajo constituye una de las partes esenciales de la celebración y muestra la relación histórica entre los ganaderos de Hinojos y la marisma de Doñana.

La edición de 2026 llega además después de un invierno especialmente complicado para este entorno debido a las inundaciones registradas en la marisma.

Domingo 6 de septiembre: más de 400 yeguas y potros camino de Hinojos

La jornada más espectacular será la del domingo 6 de septiembre. Tras haber sido reunidas previamente, las tropas de yeguas y potros recorrerán los caminos que separan la marisma del núcleo urbano de Hinojos bajo la dirección de los yegüerizos. La previsión para esta edición es que participen más de 400 animales.

Recorrido de la Recogida de las Yeguas de Hinojos / Ayuntamiento de Hinojos

El recorrido desde el entorno marismeño hasta el pueblo constituye una de las estampas más reconocibles de esta tradición. Uno de sus puntos de referencia es la Choza del Pastor, desde donde continúa el traslado del ganado hasta la entrada en Hinojos.

A qué hora entran las yeguas en Hinojos

El momento central de la Recogida de las Yeguas 2026 está previsto para las 20.00 horas del domingo 6 de septiembre. Será entonces cuando las grandes tropas de yeguas y potros hagan su entrada en el casco urbano de Hinojos, una escena que cada año congrega a vecinos y visitantes.

El paso de los animales por las calles se convierte en uno de los momentos más esperados de la celebración por la espectacularidad de ver avanzar conjuntamente a cientos de cabezas de ganado acompañadas por los yegüerizos.

Homenaje a la Virgen del Valle

La llegada al municipio tiene también un marcado componente tradicional y religioso. Las tropas realizarán su habitual homenaje a la Virgen del Valle, patrona de Hinojos, antes de continuar hacia el recinto en el que se celebrará la Feria del Ganado. Esta estampa une dos de los elementos más importantes de las fiestas de la localidad: la tradición ganadera y la devoción a su patrona.

La Feria del Ganado comienza tras la llegada de las yeguas

La entrada de los animales en Hinojos supone también el comienzo de la Feria del Ganado. Una vez finalizado el recorrido por el municipio, las yeguas y los potros serán conducidos hasta el Recinto Ganadero, donde permanecerán durante la celebración de la feria.

La Feria del Ganado conserva así el vínculo histórico que dio origen a buena parte de esta tradición, cuando la recogida de animales en la marisma estaba directamente relacionada con su posterior comercialización.

En la actualidad, la cita mantiene ese carácter ganadero, pero se ha consolidado también como un importante acontecimiento social, cultural y festivo para Hinojos.

Una tradición que muestra la vinculación de Hinojos con Doñana

La Recogida de las Yeguas se ha convertido en una de las principales señas de identidad de Hinojos y en una muestra de una forma tradicional de aprovechamiento ganadero ligada al paisaje de Doñana.

Rescate de ganado en Hinojos / Ayuntamiento de Hinojos

Desde los trabajos para reunir a los animales en la marisma hasta su conducción en grandes tropas hacia el municipio, la celebración permite observar prácticas transmitidas entre generaciones y estrechamente relacionadas con la vida en este territorio.

En su organización y conservación participan la Asociación de Yegüerizos Vetacarrizosa, la Cooperativa Ganadera Marisma de Hinojos y la Asociación Ganadera de Razas Autóctonas Marismeñas El Cornejo.

Un cartel en recuerdo de Juanfran Rodríguez Cabello

La edición de 2026 contará además con un componente especialmente emotivo. El cartel anunciador de la Recogida de las Yeguas está realizado a partir de una fotografía de Antonio Lancho, empresario y fotógrafo de Hinojos, que muestra el traslado de una tropa de yegüerizos poco antes de su llegada al pueblo.

La imagen está protagonizada por el joven vecino de Hinojos Juanfran Rodríguez Cabello, fallecido el pasado mes de mayo. El cartel se convierte así este año no solo en una representación de la tradición ganadera de la localidad, sino también en un homenaje y recuerdo a uno de sus vecinos.