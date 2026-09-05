Renfe vuelve a permitir los patinetes eléctricos en sus trenes de Andalucía desde el 7 de septiembre: estos son los requisitos

Desde este lunes, 7 de septiembre, Renfe permitirá de nuevo viajar con patinetes eléctricos a bordo de sus trenes en Andalucía y en casi todos sus servicios. La medida se aplicará en Cercanías, Media Distancia y Larga Distancia, aunque habrá dos excepciones: Rodalies y Cercanías Euskadi, donde por el momento seguirá sin estar permitido su acceso.

La compañía recupera así una posibilidad que había quedado suspendida desde 2023, cuando se prohibió temporalmente subir estos vehículos a los trenes. La nueva normativa, sin embargo, no supone una vuelta a la situación anterior: solo podrán viajar aquellos patinetes eléctricos que cumplan una serie de requisitos de homologación, registro y seguro.

La decisión llega después de la entrada en vigor del nuevo marco estatal para los vehículos de movilidad personal (VMP), que establece nuevos sistemas de identificación, registro y aseguramiento obligatorio.

Qué patinetes eléctricos podrán subir a los trenes de Renfe

Renfe exigirá que los patinetes estén homologados y cumplan con la normativa vigente. Para poder acceder al tren deberán reunir todos estos requisitos:

Estar inscritos en el Registro de vehículos de la DGT .

. Contar con una placa o etiqueta identificativa visible o, cuando corresponda, una placa de matrícula.

o, cuando corresponda, una placa de matrícula. Tener contratado y en vigor el seguro obligatorio de responsabilidad civil .

. Disponer del correspondiente certificado de circulación, que acredita su homologación y el cumplimiento de las características técnicas exigidas.

Renfe vincula estas condiciones a la Ley 5/2025, que incluye a los vehículos personales ligeros dentro del sistema de seguro obligatorio de responsabilidad civil.

El patinete deberá ir plegado y apagado durante todo el viaje

También cambiará la forma en la que estos vehículos podrán transportarse dentro de los trenes. El patinete deberá permanecer plegado y apagado durante todo el trayecto.

Además, estará prohibido recargar la batería a bordo. Los usuarios deberán colocar el patinete en los espacios habilitados, en los compartimentos para equipajes o en zonas en las que interfiera lo mínimo posible con el resto de pasajeros.

En ningún caso podrá obstaculizar pasillos, puertas, salidas de emergencia o espacios prioritarios del tren.

En qué trenes de Renfe se podrán llevar patinetes eléctricos

La nueva regulación entrará en vigor el lunes 7 de septiembre y afectará a tres grandes tipos de servicios de Renfe: Cercanías, Media Distancia y Larga Distancia.

No obstante, la compañía ha establecido dos excepciones. Rodalies y Cercanías Euskadi quedan fuera de la medida por ahora, por lo que los usuarios de estos servicios no podrán acceder con patinete eléctrico. En cambio, sí estará disponible en todos estos servicios que operan en Andalucía.

La recuperación de este tipo de transporte busca facilitar especialmente los desplazamientos de primera y última milla, es decir, los trayectos entre la vivienda o el lugar de trabajo y la estación. Según los datos incluidos por Renfe en una nota de prensa, la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal calcula que actualmente hay en España alrededor de siete millones de patinetes eléctricos y otros VMP.

La readmisión de estos vehículos pone así fin, con las citadas excepciones, a la prohibición temporal establecida en 2023, aunque desde ahora viajar con un patinete eléctrico en Renfe estará condicionado al cumplimiento de los nuevos requisitos legales y de seguridad.