Qué está pasando con los chiringuitos en Andalucía: todas las claves sobre el nuevo reglamento de costas y el futuro de estos negocios

Los chiringuitos de Andalucía atraviesan uno de los momentos de mayor incertidumbre de los últimos años. Durante este verano se han sucedido cierres, sentencias judiciales, recursos, reuniones entre administraciones y advertencias de los empresarios ante unos cambios que pueden modificar las condiciones en las que estos establecimientos ocupan y explotan el litoral aldaluz.

Sin embargo, son varios los conflictos que se econden bajo la actualidad que está determinando el rumbo de los chiringuitos y que pueden decidir el futuro de estos establecimientos en nuestra comunidad autónoma. La preocupación principal del sector y que está provocando esta serie de movimientos es la modificación del Reglamento General de Costas que prepara el Gobierno de España para adaptar las concesiones de actividades económicas en las playas y que se adpataría a las exigencias de la Unión Europea.

A este debate también se suman varias resoluciones judiciales sobre la posibilidad de mantener durante todo el año las estructuras de determinados establecimientos de Cádiz y, además, casos concretos como el de Puerto Sherry, cuyos cierres han estado relacionados con sus propias autorizaciones.

Un chiringuito a pie de playa en Los Caños de Meca / Roman Rios / EFE

La consecuencia es un escenario complejo en el que Gobierno central, Junta de Andalucía y empresarios mantienen interpretaciones diferentes. Mientras el Ministerio para la Transición Ecológica insiste en que la reforma no supone el cierre automático de ningún chiringuito, la Junta y las organizaciones empresariales alertan de la inseguridad jurídica que puede generar para negocios que llevan años funcionando, han realizado inversiones o tienen concesiones y expedientes todavía pendientes de resolver.

El origen del conflicto: Europa exige cambiar cómo se conceden los chiringuitos

El gran debate que afecta al conjunto del litoral andaluz tiene su origen en Bruselas. El Gobierno central trabaja en una modificación del Reglamento General de Costas para adaptar la normativa española a las exigencias de la Unión Europea sobre la adjudicación de actividades económicas dentro del dominio público marítimo-terrestre, es decir, los terrenos de titularidad pública situados en la costa sobre los que funcionan, entre otros negocios, numerosos chiringuitos.

La Comisión Europea ha cuestionado el sistema utilizado hasta ahora por España y, tras varios apercibimientos, el asunto ha derivado en un expediente contra el Estado.

El punto fundamental es la libre competencia. La nueva regulación pretende que las concesiones para desarrollar actividades económicas en estos espacios se adjudiquen a través de procedimientos transparentes, imparciales y sometidos a concurrencia competitiva.

Dicho de una manera más sencilla: cuando corresponda adjudicar una concesión, no bastará con que el empresario que ya explota un establecimiento continúe automáticamente, sino que deberá existir un procedimiento abierto al que puedan presentarse diferentes interesados y la Administración tendrá que elegir utilizando criterios objetivos.

El chiringuito como actividad puede continuar existiendo, pero eso no significa necesariamente que vaya a seguir explotándolo el mismo empresario

Ahí se encuentra uno de los principales temores del sector. El chiringuito como actividad puede continuar existiendo, pero eso no significa necesariamente que vaya a seguir explotándolo el mismo empresario.

¿Van a cerrar los chiringuitos?

Esta es precisamente una de las cuestiones que más confusión ha generado durante los últimos meses. El Gobierno central asegura que no. A través del Ministerio para la Transición Ecológica sostiene que la modificación del Reglamento General de Costas "no impide el otorgamiento de concesiones ni supone el cierre de chiringuitos o establecimientos existentes". Según su interpretación, tampoco existe una afección automática sobre los negocios que actualmente están instalados en las playas ni una modificación inmediata de las condiciones en las que funcionan.

Los empresarios anuncian el "principio del fin" de los chiringuitos en las playas de Andalucía si entra en vigor el nuevo reglamento estatal de Costas / EL CORREO

Las concesiones podrán seguir otorgándose una vez que entre en vigor el nuevo marco, aunque deberán tramitarse conforme a sus nuevas condiciones. Por tanto, se supone que la reforma no plantea la desaparición de los chiringuitos como actividad económica.

Sin embargo, el problema que plantean la Junta de Andalucía y los empresarios es diferente: qué ocurrirá cuando una concesión termine, tenga que renovarse o exista un expediente todavía sin resolver. Es en ese momento cuando un negocio que lleva años siendo explotado por una misma empresa podría verse obligado a competir con otros aspirantes.

El temor de la Junta: negocios que empezaron sus trámites con unas reglas y pueden terminarlos con otras

Uno de los principales puntos de fricción se encuentra en los expedientes que todavía están en tramitación. En estos casos, la Junta considera que algunos empresarios solicitaron concesiones o modificaciones conforme a una normativa concreta, realizaron inversiones basándose en esas condiciones y llevan incluso años esperando una resolución administrativa. Ahora esos mismos expedientes podrían encontrarse con un marco diferente antes de haber concluido.

El Gobierno andaluz había planteado que se introdujera una disposición transitoria que evitara convocar concursos para las solicitudes presentadas antes de la modificación de la normativa. El Ministerio rechazó esa posibilidad al entender que una excepción de esas características impediría cumplir plenamente con las exigencias europeas de libre concurrencia.

Un camarero porta varios platos en un chiringuito de Málaga / Jorge Zapata / EFE

Desde el Ejecutivo central se subraya, no obstante, que la adaptación deberá respetar las garantías legales y que, cuando corresponda, podrían existir mecanismos de indemnización para inversiones que resulten afectadas. Tampoco significa, recalca el Ministerio, que las concesiones y autorizaciones actualmente existentes vayan a quedar automáticamente anuladas.

Las concesiones, otro de los grandes cambios

El sistema de adjudicación no es la única modificación prevista. El nuevo marco legislativo también afecta a la duración de las concesiones. La regulación anterior permitía con carácter general alcanzar periodos máximos de hasta 75 años, un horizonte que la nueva normativa pretende reducir.

Para los empresarios, la duración de las concesiones es especialmente relevante porque determina las inversiones que pueden realizarse en estos establecimientos. El sector argumenta que construir, adaptar o modernizar un chiringuito requiere cierta estabilidad durante un periodo prolongado para recuperar el dinero invertido. Unas concesiones más cortas o la incertidumbre sobre quién podrá explotarlas en el futuro pueden modificar ese cálculo económico.

Francisco Trujillo, vicepresidente de la Federación Andaluza y Nacional de Empresarios de Playas (Faeplayas) y presidente de los chiringuitos de la Costa Tropical, ha llegado a advertir de que el cambio podría representar "el principio del fin del modelo tradicional del chiringuito". Según expresan, su temor no es necesariamente que desaparezcan los establecimientos de las playas, sino que cambie profundamente su modelo empresarial.

El tamaño de los chiringuitos también está en discusión

La reforma incorpora además condiciones sobre las dimensiones y características de las instalaciones. El artículo 68 del nuevo reglamneto diferencia entre los tramos naturales y urbanos de las playas. En los tramos naturales, los establecimientos destinados a expender comidas y bebidas no podrán superar los 70 metros cuadrados, deberán situarse en una sola planta y no podrán disponer de sótano. Además, se plantea que sean instalaciones de temporada completamente desmontables y que exista una distancia mínima de 300 metros entre establecimientos.

Las condiciones son más flexibles en los tramos urbanos. Allí se contempla una ocupación de hasta 200 metros cuadrados en una planta, a los que se pueden añadir otros 70 metros cuadrados en el exterior. La separación mínima entre instalaciones sería de 150 metros.

Un trabajador de un chiringuito de Punta Umbría (Huelva) / Julián Pérez / EFE

Estos límites han aumentado la preocupación de los empresarios. Desde Faeplayas han advertido especialmente sobre las consecuencias que puede tener la eliminación de determinados espacios, como los sótanos, para establecimientos que llevan décadas funcionando y cuya configuración actual responde a concesiones e inversiones realizadas con anterioridad.

La Junta exige frenar la reforma, pero el Gobierno mantiene el proyecto

La Junta de Andalucía ha rechazado desde el principio la forma en la que el Ejecutivo central ha planteado la reforma. El Gobierno de Juanma Moreno llegó a reclamar su "paralización inmediata" y pidió abrir previamente un proceso de negociación con las comunidades autónomas.

Su argumento es que una modificación de este alcance no debería realizarse exclusivamente mediante una reforma del Reglamento General de Costas, sino que tendría que abordarse dentro de una revisión integral de la propia Ley de Costas. La Junta sostiene, además, que las comunidades autónomas gestionan actualmente muchos de los títulos afectados y denuncia que sus propuestas no han sido suficientemente atendidas.

La Junta de Andalucía considera que una modificación de este alcance no debería realizarse exclusivamente mediante una reforma del Reglamento General de Costas, sino que tendría que abordarse dentro de una revisión integral de la propia Ley de Costas

El Ministerio mantiene una postura diferente y ha continuado adelante con el proceso. Defiende que la modificación es necesaria precisamente para resolver los problemas señalados por la Comisión Europea e insiste en que proporciona una mayor seguridad jurídica a las adjudicaciones. Por tanto, ambas administraciones está utilizando el mismo concepto -seguridad jurídica- para defender posiciones prácticamente opuestas.

Para el Gobierno central, la seguridad jurídica pasa por disponer de procedimientos competitivos y transparentes que se ajusten a las reglas europeas. Para la Junta y los empresarios, el riesgo aparece al cambiar las condiciones para expedientes, concesiones e inversiones que se iniciaron bajo un marco anterior.

¿Quién tiene las competencias sobre los chiringuitos?

Este es otro elemento importante para comprender por qué intervienen tantas administraciones diferentes en este conflicto. El Estado es el titular del dominio público marítimo-terrestre y, por tanto, es quien establece el marco jurídico básico que debe cumplirse en toda España.

A partir de ahí entran en juego otras administraciones. La Junta de Andalucía tiene competencias relacionadas con la gestión y tramitación de numerosos títulos y autorizaciones. Los ayuntamientos intervienen igualmente en cuestiones municipales relacionadas con la actividad, mientras que las autoridades portuarias tienen competencias en aquellos establecimientos situados dentro de zonas portuarias.

Eso explica que no todos los conflictos de los chiringuitos tengan exactamente el mismo origen ni puedan resolverse de la misma forma.

Un chiringuito en Punta Umbría. / El Correo

Rota y Tarifa: un conflicto diferente sobre si los chiringuitos deben desmontarse después del verano

Paralelamente al nuevo Reglamento de Costas existe otro frente que ha tenido especial incidencia en la provincia de Cádiz. En 2014 se aprobó una resolución que permitió que determinados establecimientos desmontables permanecieran en las playas durante todo el año. Para los empresarios, aquella posibilidad favorecía la desestacionalización del turismo y justificaba inversiones destinadas a adaptar los negocios para funcionar también durante los meses de lluvia, viento o mareas más adversas.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dictada después de una actuación impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica, anuló una modificación de la concesión de un establecimiento de Tarifa que permitía mantener durante todo el año su estructura sobre la arena.

El sector temió entonces que el criterio pudiera extenderse y obligar a numerosos chiringuitos de Tarifa y Rota a desmontar sus instalaciones al acabar el verano. Sin embargo, esa obligación se encuentra actualmente paralizada, al menos con carácter general.

La Junta de Andalucía ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la resolución relativa al establecimiento de Tarifa. Hasta que el alto tribunal resuelva, según han explicado tanto la Administración autonómica como los representantes empresariales, la situación se mantiene como hasta ahora.

Por tanto, los chiringuitos afectados no tienen que proceder de manera inmediata a desmontar sus estructuras por este motivo.

Un sector que pide estabilidad para invertir y abrir durante más meses

Más allá de las cuestiones jurídicas, los empresarios centran gran parte de sus reclamaciones en una palabra: estabilidad. El sector asegura que necesita conocer durante cuánto tiempo podrá explotar una instalación y bajo qué condiciones antes de acometer inversiones importantes.

También defiende la posibilidad de mantener abiertos determinados establecimientos durante buena parte del año y no exclusivamente durante los meses centrales del verano.

Los chiringuitos sostienen que esta actividad contribuye a desestacionalizar el turismo, mantener puestos de trabajo fuera de julio y agosto y ofrecer servicios en las playas durante periodos cada vez más amplios.

Las organizaciones empresariales defienden además que el establecimiento de playa forma parte del modelo turístico y gastronómico andaluz y temen que unas concesiones más cortas, nuevas dimensiones obligatorias o cambios frecuentes en los adjudicatarios terminen transformando este modelo.

La Junta promete ahora agilizar los trámites que dependen de Andalucía

Mientras mantiene su oposición al proyecto estatal, la Junta de Andalucía también ha abierto un segundo frente de trabajo sobre aquellos procedimientos que sí dependen directamente de la Administración autonómica.

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, se ha reunido con representantes de Faeplayas y se ha comprometido a estudiar medidas para simplificar procedimientos, agilizar expedientes y reducir trabas burocráticas.

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, en una reunión con representantes de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas (Faeplayas). / JUNTA DE ANDALUCÍA

El Gobierno andaluz pretende además establecer un canal permanente con los empresarios para identificar los trámites que generan mayores dificultades. La intención anunciada por la Junta es favorecer que los establecimientos puedan mantener actividad y empleo durante más meses del año y proporcionar un marco administrativo más estable para las inversiones.

Los empresarios, por su parte, mantienen su preocupación por el proyecto estatal y reclaman garantías especialmente para los negocios que llevan décadas funcionando o que tienen inversiones pendientes de amortizar.

Entonces, ¿qué puede ocurrir ahora con los chiringuitos?

La respuesta depende de cada caso. No existe actualmente una orden general para cerrar todos los chiringuitos de Andalucía ni la reforma estatal significa que estos establecimientos vayan a desaparecer de las playas.

Lo que está en juego no es tanto la existencia del chiringuito como negocio de playa, sino las condiciones bajo las que podrá seguir funcionando en los próximos años: quién podrá explotarlo, durante cuánto tiempo, con qué dimensiones, mediante qué procedimiento administrativo y qué ocurrirá con quienes ya han invertido y llevan años instalados en el litoral

El principal cambio que plantea el nuevo Reglamento de Costas afecta al modo de adjudicar las concesiones. Cuando resulte aplicable, las autorizaciones para explotar actividades económicas tendrán que someterse a procedimientos competitivos y ajustarse a nuevas condiciones. Eso puede provocar que un establecimiento continúe existiendo, pero sea explotado en el futuro por un empresario diferente.

A esa incertidumbre normativa se suma el frente judicial de los establecimientos que pretenden mantener sus estructuras durante todo el año. En Tarifa, la cuestión está pendiente del Tribunal Supremo después del recurso presentado por la Junta. En Rota se busca una solución mediante la negociación entre la Administración autonómica y el Ministerio.

Así, lo que está en juego no es tanto la existencia del chiringuito como negocio de playa, sino las condiciones bajo las que podrá seguir funcionando en los próximos años: quién podrá explotarlo, durante cuánto tiempo, con qué dimensiones, mediante qué procedimiento administrativo y qué ocurrirá con quienes ya han invertido y llevan años instalados en el litoral.