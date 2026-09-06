Las cuidadoras de gatos salen a la calle en Andalucía para reclamar recursos públicos: "Ayuntamientos, cumplid la Ley"

Las colonias de gatos han salido este domingo a la calle. Cientos de personas se han manifestado en siete de las ocho capitales andaluzas dentro de una movilización estatal celebrada simultáneamente en 38 ciudades españolas para denunciar, según los convocantes, la falta de aplicación de la normativa de protección animal aprobada en 2023 en lo relativo a la gestión de las colonias felinas.

En Sevilla, una de las concentraciones más numerosas, según EFE, recorrió el centro de la ciudad desde el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, hasta el Ayuntamiento, con una pancarta al frente que resumía la principal reivindicación: "Ayuntamientos, cumplid la Ley".

La protesta ha puesto el foco especialmente en la situación de quienes se encargan a diario del cuidado de estos animales. Sara Izquierdo López, gestora de colonias felinas y una de las coordinadoras de la movilización en Sevilla, ha alertado de la situación económica que afrontan las voluntarias que sostienen estas colonias.

Según ha denunciado, las partidas municipales destinadas al cuidado animal son "testimoniales e insuficientes" y, en muchos casos, apenas permiten cubrir dos o tres meses de actividad. El resto de los gastos recae sobre particulares que se hacen cargo de la alimentación, las esterilizaciones y los tratamientos veterinarios.

Reclaman el método CER

Uno de los principales objetivos de la movilización es reclamar a los ayuntamientos la implantación "urgente y efectiva" del método CER (Capturar, Esterilizar y Retornar), que los colectivos consideran la herramienta adecuada para controlar las poblaciones de gatos y favorecer la convivencia con los vecinos.

Los manifestantes reclaman que las administraciones locales asuman de forma integral los costes asociados a la gestión de las colonias, especialmente los gastos veterinarios, y que se incorpore personal especializado para desarrollar estos programas.

La protesta sevillana se ha desarrollado así entre dos de las principales instituciones de la ciudad y con una reivindicación dirigida fundamentalmente a los consistorios: que la normativa de protección animal tenga una aplicación efectiva sobre el terreno y que la gestión de las colonias no continúe dependiendo principalmente del trabajo y los recursos de voluntarios.

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La movilización se ha extendido este domingo por buena parte de Andalucía y otras ciudades españolas con una misma petición: que el cuidado de las colonias felinas deje de descansar en buena medida sobre quienes las atienden de forma voluntaria y cuente con recursos públicos suficientes para aplicar las medidas previstas por la normativa.