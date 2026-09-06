Lunes de calor extremo en Andalucía: la AEMET activa la alerta naranja en Sevilla y otras dos provincias por máximas de 40º

Septiembre apenas ha comenzado y el calor vuelve a apretar en Andalucía. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes, 7 de septiembre, avisos naranjas por altas temperaturas en Sevilla, Córdoba y Jaén, donde los termómetros podrán alcanzar los 40 grados. Otras cuatro provincias -Cádiz, Granada, Huelva y Málaga- permanecerán en aviso amarillo.

Los avisos naranjas estarán activos entre las 13.00 y las 21.00 horas en la campiña sevillana y cordobesa, así como en las comarcas jiennenses de Morena y Condado y el Valle del Guadalquivir. En todas estas zonas se esperan máximas de hasta 40 grados.

El aviso amarillo se extenderá por buena parte del territorio andaluz. En la campiña gaditana, Sierra y Pedroches (Córdoba), Aracena y Andévalo y Condado (Huelva), las temperaturas podrán llegar a los 39 grados. También se esperan esos registros en la Cuenca del Genil y en las comarcas jiennenses de Cazorla y Segura.

Hasta 38 grados en otras zonas

El resto de áreas bajo aviso amarillo tendrán máximas de hasta 38 grados. Es el caso de la Subbética cordobesa; Guadix y Baza, en Granada; el litoral de Huelva; Capital y Montes de Jaén; Antequera, en Málaga; y las comarcas sevillanas de Sierra Norte y Sierra Sur.

La jornada dejará cielos poco nubosos, aunque las sierras podrán registrar nubosidad de evolución durante las horas centrales del día. En el tercio occidental aparecerán por la tarde intervalos de nubes altas.

En el litoral mediterráneo y el área del Estrecho se esperan intervalos de nubes bajas, brumas o nieblas, mientras que la Aemet también prevé polvo en suspensión en la mitad occidental.

Las temperaturas se mantendrán en general sin grandes cambios, aunque las máximas subirán en la vertiente mediterránea y el área del Estrecho. Los vientos serán flojos y variables, con brisas, mientras que en el Estrecho soplará levante moderado.

El calor tendrá así este lunes uno de sus principales focos en el interior andaluz, con cuatro horas centrales especialmente complicadas y temperaturas que volverán a rozar los 40 grados en varias comarcas.