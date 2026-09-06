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Terremotos en Granada, en directo: desalojan otros tres bloques del Zaidín por el impacto de los temblores

Cinco terremotos sacuden Granada durante el fin de semana, cuatro de ellos sentidos

Los vecinos del barrio de Zaidín, afectados por los terremotos en Granada, se manifestaron este jueves exigiendo prontitud en las ayudas y soluciones a los problemas derivados de los seismos

Los vecinos del barrio de Zaidín, afectados por los terremotos en Granada, se manifestaron este jueves exigiendo prontitud en las ayudas y soluciones a los problemas derivados de los seismos / Pepe Torres / EFE

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Ana Ramos Caravaca

Claudio Guarino

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado cinco terremotos localizados en Granada y su área metropolitana entre la tarde del sábado y la mañana de este domingo. Todos han sido de baja magnitud, entre 1,5 y 1,9 mbLg, y cuatro de ellos constan como sentidos por la población.

Los movimientos más destacados alcanzaron una magnitud de 1,9. El primero se produjo el sábado a las 20.05 horas UTC (22.05 hora peninsular) al suroeste de Gójar, mientras que el segundo se registró este domingo a las 06.02 UTC (08.02 hora peninsular) al suroeste de Armilla. Ambos fueron sentidos. También se detectó otro seísmo de magnitud 1,5 al noreste de Armilla el sábado por la noche.

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Ya durante la madrugada del domingo, en hora peninsular, se localizaron además dos terremotos de magnitud 1,5 en el entorno de Granada capital, uno al suroeste y otro al oeste de la ciudad, este último también sentido. Los datos reflejan así la continuidad de la actividad sísmica durante el fin de semana, aunque con magnitudes reducidas.

La última hora del terremoto de hoy en Granada:

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