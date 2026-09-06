Una vivienda vacacional en la costa cuesta 72.000 euros más de media en las playas de Cádiz que en las de Huelva

El verano vive su recta final en las playas andaluzas. El alquiler ha subido de manera significativa en la costa en los últimos años, aunque unas zonas se mantienen con precios más asequibles que otras. En cuanto a la compra de una vivienda, la tendencia es significativamente al alza, aunque hay diferencias notables según la provincia que se escoja. Por ejemplo, un piso medio, de unos 80 metros cuadrados, puede llegar a valer 72.000 euros más en Cádiz que en Huelva, aunque el coste va por municipios.

Así se desprende de los datos que recoge el informe Vivienda en Costa 2025 de Tinsa by Accumin, que cifra que el precio de la segunda residencia en las playas de la provincia de Cádiz se situó en el primer trimestre del año en los 3.300 euros el metro cuadrado, frente a los 2.400 de Huelva, lo que supone 900 euros más. En Andalucía, aún se registran cifras más bajas, como el Almería, donde el coste medio es de 2.250 euros, muy alejadas de las más altas, que se registran en Málaga, con una media de 4.000 euros.

Playa de Mazagón. / Julián Pérez / EFE

De 2.000 a 2.400 euros el metro cuadrado en la costa de Huelva

En cualquier caso, la zona marca los precios en cada provincia. En Huelva, se sitúa de media en los 2.400 €/m2 entre Mazagón e Islantilla y en 2.450 €/m2 en las playas de Isla Cristina y Ayamonte, frente a un valor medio general de la vivienda en los municipios de costa de Huelva de 1.801 €/m2, provincia completa de 1.429 €/m2 y capital de 1.452 €/m2, destaca el estudio.

Piso con piscina y terraza en Punta del Moral, Ayamonte. / Cedida

El informe destaca que esta provincia vive una tendencia alcista muy intensa en precio, con un aumento comedido en compraventas y un alza intenso en visados de vivienda nueva. Además, la subida de los precios en su tasa interanual es superior a la de Cádiz, ya que el coste medio en la costa ha crecido casi un 15%.

Las viviendas más caras en la provincia de Cádiz, en Sotogrande

Mientras tanto, en Cádiz hay picos muchos más elevados en lo que se refiere a segundas residencias. Se sitúa, de media, entre los 4.500 €/m2 de Sotogrande; los 3.500 €/m2 entre Tarifa y Conil; los 4.000 €/m2 desde Chiclana hasta Puerto Real o los 3.500 €/m2 en el Puerto de Santa María, frente a un valor medio general de la vivienda en los municipios de costa de Cádiz de 1.999 €/m2, provincia completa de 1.838 €/m2 y capital de 2.838 €/m2. En el caso de la zona que va desde Rota hasta Sanlúcar de Barrameda, el coste se elevaba a los 2.950 €/m2.

Playa de Sotogrande, San Roque / El Correo

En cuanto al incremento de los precios en un año para los pisos en la costa, el informe señala que en esta ocasión es del 11%, algo más contenido que en Huelva. Tanto en una provincia como en otra, el perfil de los compradores de segunda residencia son nacionales, aunque en el caso de Cádiz, las compraventas de vivienda vacacional por parte de extranjeros se sitúan entre el 5% y el 30% y se han mantenido en el último año. Proceden, fundamentalmente, de Reino Unido, Alemania y Rusia.

Almería, la provincia más barata de Andalucía

Almería es la provincia más barata de Andalucía a la hora de asumir la compra de una segunda residencia. La media se sitúa en los 2.250 euros el metro cuadrado. Se sitúa de media en los 2.100 €/m2 entre Pulpí y Carboneras, 2.000 €/m2 entre Vera Playa y Carboneras, 2.750 €/m2 entre Níjar y Aguadulce y 1.900 €/m2 entre Roquetas de Mar y Adra, frente a un valor medio general de la vivienda en los municipios de costa de Almería de 1.451 €/m2 de la provincia completa de 1.365 €/m2 y capital de 1.668 €/m2.

Playa de los Muertos, en Carboneras (Almería). / JUNTA DE ANDALUCÍA

En el otro lado de la balanza se sitúa Málaga, donde comprar una vivienda vacacional -como en el caso de la primera residencia- requiere de un desembolso bastante más elevado. Se sitúa de media en los 4.300 €/m2 en La Axarquía, en 4.350 €/m2 entre Torremolinos y Mijas y en 5.000 €/m2 entre Marbella y Manilva, frente a un valor medio general de la vivienda en los municipios de costa de Málaga de 3.027 €/m2, provincia completa de 2.600 €/m2 y 2.810 €/m2 en la capital.

En ambas provincias, la presencia de compradores internacionales es muy superior al caso de Huelva y Cádiz. "El perfil de demanda es mayoritariamente internacional en todas las zonas y supone el 50-60% de las compraventas de vivienda vacacional, aunque hay municipios concretos con una cuota mayor de demanda nacional. Los extranjeros provienen de Reino Unido, Alemania, Bélgica, Holanda, Países nórdicos, Polonia y Oriente Medio. Se identifica también un aumento de americanos", señala el informe respecto a Málaga.