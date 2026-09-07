Adelante Andalucía busca candidatos para todas las grandes ciudades en las elecciones municipales de mayo: "Daremos la sorpresa igual que en las autonómicas"

Adelante Andalucía calienta motores para las elecciones municipales. El próximo 23 de mayo se celebrarán comicios en todas las localidades y la formación andalucista pondrá toda la carne en el asador para multiplicar sus resultados y tener representación en el máximo número de municipios posibles. "Igual que dimos la sorpresa en las autonómicas, la daremos en las municipales", han defendido.

En 2023, Adelante se presentó en 35 municipios y consiguieron representación en cuatro, donde suman nueve concejales. Han pasado cuatro años desde entonces y la situación de la formación ha cambiado. El impulso que recibió el partido en las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo ha permitido su crecimiento y ahora anuncian que estarán en las ocho capitales, "mayoría de las comarcas y casi todos los municipios".

Por el momento, desde la formación confiesan que no son capaces de calcular en cuantas localidades podrán tener representación. Aun así, el líder de la formación, José Ignacio García, puntualiza que después de mayo se han sumado nuevas asambleas a lo largo y ancho del territorio andaluz y estas tendrán has febrero para poder decantarse por un equipo. Si hay varias candidaturas, las asambleas irán a elecciones presenciales.

Adelante confía recuperar la alcaldía de Cádiz

El proceso de candidaturas dependerá de las propias asambleas. El objetivo de los andalucistas, como ha señalado Néstor Salvador, responsable de organización del partido, es presentar en noviembre las candidaturas de "las principales ciudades de Andalucía". Aunque no han querido avanzar nombres, sí que han señalado que "hay municipios en los que es muy fácil saber quienes van a ser los candidatos", en clara alusión a María Sánchez.

Si bien los andalucistas son cautos y conscientes de que "los resultados de las andaluzas no se pueden trasladar", sí que tienen claras sus posibilidades en distintas localidades. "Nosotros vamos a ganar la alcaldía de Cádiz", ha sentenciado García. El portavoz de la formación en el Parlamento ha asegurado que van a obtener "resultados muy buenos en sitios que no se imaginan" y que tendrán representantes en las capitales.

Adelante también tiene las elecciones generales en el punto de mira. García ha confirmado que "Adelante va a estar en as ocho provincias en las generales, sean cuando sean". "Todas las encuestas dicen que va a haber diputados andalucistas en las cortes", ha explicado el líder andalucista, que ha señalado que en "cada elección que tengan los andaluces en los próximos meses va a haber una papeleta de Adelante, con el logo de Adelante".

"Somos un partido de las ocho provincias"

A preguntas de los medios de comunicación, García ha asegurado que la voluntad de su formación es concurrir en solitario a todos los comicios, tanto municipales, como estatales. Así, ha aprovechado para confirmar que no ha recibido la llamada de ningún otro grupo político de cara a las generales. "Hemos subido mucho y el resto se han quedado igual, Adelante amplia el espacio", ha insistido García.

Desde Adelante reconocen el reto que supone dar el salto en tantos municipios de la comunidad autónoma. "El PP necesitó la mayoría absoluta para presentar candidatura en todos los pueblos", ha recordado García, que ha subrayado que "en las andaluzas hemos demostrado que somos un partido de las 8 provincias y los 780 pueblos". Así, plantean una estrategia similar, aunque adaptando y mejorando algunos puntos.

Para el líder andalucista, su candidatura "es la mejor forma de la debacle del PSOE no se lleve a la izquierda por delante". Así, ha defendido su propuesta como "la izquierda útil capaz de echar a las derechas". "Tenemos comités, está la elaboración de programas en marcha y todas las encuestas dicen que va a haber diputados andalucistas en las Cortes", ha insistido para defender que trabajan desde hace años en esto.