La Aemet confirma el regreso de las lluvias a Andalucía y una tregua del calor: Sevilla bajará de los 40 a 35 grados

Andalucía se prepara para dejar atrás el calor extremo de los últimos días. La llegada de un frente asociado a una borrasca situada en el noroeste de Europa devolverá las lluvias a buena parte de la comunidad a partir del miércoles, al mismo tiempo que provocará un descenso de las temperaturas de alrededor de cinco grados en el valle del Guadalquivir.

El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha explicado que el frente comenzará a dejar sus primeros efectos el miércoles, con nubosidad y precipitaciones en las sierras orientales. Los chubascos podrán aparecer acompañados de tormentas, mientras que el descenso térmico será especialmente perceptible en el interior de la comunidad.

Sevilla pasará de rondar los 40 a los 35 grados

El cambio también se notará en Sevilla, después de varias jornadas con temperaturas cercanas a los 40 grados. La entrada de vientos de poniente favorecerá que los termómetros bajen hasta situarse en torno a los 35 grados, aunque AEMET señala que los valores continuarán ligeramente por encima de la media habitual para estas fechas.

Las precipitaciones se desplazarán el jueves hacia el litoral mediterráneo, con posibilidad de lluvias y chubascos en las costas de Cádiz, Málaga, Granada y Almería. El poniente continuará soplando durante esta jornada, aunque con menor intensidad que el miércoles.

El respiro térmico, sin embargo, será temporal. De cara al fin de semana, se espera que vuelvan a imponerse los cielos poco nubosos o despejados y que las temperaturas vuelvan a subir entre el viernes y el sábado. El domingo los termómetros tenderán a estabilizarse, aunque sin alcanzar los registros próximos a los 40 grados previstos para el comienzo de la semana.

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El calor dará una tregua antes de volver

De esta forma, Andalucía afrontará una semana de contrastes meteorológicos: calor intenso durante lunes y martes, llegada de lluvias y tormentas a partir del miércoles y una posterior recuperación de las temperaturas durante el fin de semana. Según AEMET, pese al descenso, la comunidad seguirá en general con valores ligeramente superiores a la media para esta época del año.