Andalucía detecta casi 2.000 vacantes de profesores en los institutos y abre convocatoria para cubrirlas antes del inicio de las clases

Este jueves arrancan las clases en todos los colegios públicos de Andalucía y la semana siguiente le tocará el turno a los institutos. Ante la vuelta a las aulas la Junta de Andalucía está realizando, como cada año, una revisión de todas las plazas que se encuentren sin cubrir por bajas médicas, excedencias, permisos por paternidad o maternidad, jubilaciones o comisiones interterritoriales de servicios. Así, este miércoles está previsto que se adjudiquen 1.118 plazas de maestros de enseñanza Primaria y ese mismo día saldrá la oferta para otras 2.000 principalmente de Secundaria y Bachillerato así como bajas de última hora de maestros. El objetivo es que en ambos casos los interinos puedan incorporarse a los puestos antes del primer día de clase.

"Se van a cubrir todas las vacantes existentes y todas las sustituciones registradas por los centros", subrayan a Europa Press desde la Consejería de Desarrollo Educativo. Para ello, el pasado jueves se abrió la primera convocatoria a través del Sistema de Provisión de Interinidades (Sipri) con 1.118 plazas entre vacantes y sustituciones en los centros de Educación Infantil y Primaria. Está previsto que se resuelvan este miércoles para que lo antes posible puedan incorporarse a sus puestos en los colegios que empiezan ese mismo jueves las clases.

El miércoles día 9 de septiembre, además, la Consejería de Educación abrirá otra convocatoria centrada en este caso en Secundaria y Bachillerato aunque también se incorporarán bajas de última hora de Primaria no detectadas en la primera convocatoria. En total, se estima que habrá alrededor de 2.000 plazas ofertadas.

Cómo acceder a las plazas

Las convocatorias del inicio del curso son las más numerosas que se realizan a través del Sipri que luego se mantiene activo todo el año con convocatorias todos los martes y jueves hasta el mes de junio del año que viene en todos los cuerpos y especialidades. En esta primera de septiembre se ha abierto el proceso un miércoles dado que el martes es festivo en muchos municipios andaluces.

Los docentes deben tener en cuenta varias cuestiones a la hora de participar en las convocatorias del Sipri. La participación es obligatoria para aquellos interinos que hayan sido convocados; de no hacerlo, pasarán a figurar como “inactivos de oficio”. En cambio, quienes pertenezcan a una bolsa pero no hayan sido llamados podrán optar a los denominados puestos voluntarios, entre los que se incluyen jornadas reducidas, plazas itinerantes, educación permanente, equipos de orientación educativa, centros penitenciarios y otros destinos con requisitos específicos o características singulares por su ubicación o entorno social (salvo las bolsas bilingües).

En el caso de los docentes convocados por más de una especialidad, deberán participar en todas ellas, aunque podrán establecer un orden de preferencia. También tendrán la posibilidad de solicitar puestos voluntarios correspondientes a las bolsas en las que estén incluidos. Por último, contar con un nivel B2 de inglés acreditado no permite acceder automáticamente a una plaza bilingüe: estos puestos están reservados exclusivamente para quienes formen parte de las bolsas bilingües.