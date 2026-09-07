La DGT autoriza a las motos a circular por el arcén a 30 km/h en los atascos de las carreteras andaluzas a partir del 1 de octubre

La Dirección General de Tráfico (DGT) permitirá a los motoristas circular por el arcén derecho de las carreteras cuando el tráfico esté completamente detenido por congestión, una medida que también afectará a las vías de acceso a Sevilla y al resto de capitales andaluzas en las horas de mayor retención, una imagen habitual sobre todo en verano, como la Operación Retorno. El cambio llega con el Real Decreto 518/2026, de 24 de junio, que modifica el Reglamento General de Circulación y que entrará en vigor el 1 de octubre.

La norma no abre el arcén de forma generalizada. Para que un motorista pueda utilizarlo, el tramo tendrá que haber sido acordado previamente entre el titular de la vía y la DGT o, en su caso, la autoridad autonómica o local competente, y deberá estar señalizado de forma expresa mediante señales verticales y marcas viales. Solo entonces quedará habilitado el llamado uso extraordinario.

Condiciones para usar el arcén: 30 km/h, en fila de uno y con prioridad para urgencias

La circulación por el arcén únicamente estará permitida cuando los carriles de la vía estén detenidos por congestión de tráfico, nunca con el tráfico simplemente ralentizado. En ese supuesto, las motos deberán avanzar en fila de uno, extremando la precaución y sin superar en ningún momento los 30 km/h. La reforma incorpora además una obligación de seguridad añadida: los motoristas no podrán poner en peligro a los vehículos que estén obligados a circular por el arcén, como los de emergencias, y tendrán que abandonarlo en cuanto sea necesario. La norma, por tanto, no convierte el arcén en un carril permanente reservado a las motocicletas.

Miles de personas recurren cada día a la motocicleta para entrar y salir de las grandes ciudades andaluzas, atraídas por su agilidad frente al coche y por la facilidad para aparcar cerca del trabajo. Hasta ahora, esa ventaja se diluía en cuanto aparecía la retención, ya que los motoristas debían respetar las mismas normas de circulación que el resto de vehículos sin margen adicional de maniobra.

La conducción de motoristas por el arcén, parte de una reforma más amplia

El cambio se enmarca en la reforma del Reglamento General de Circulación aprobada por el Gobierno en junio, orientada a reforzar la protección de los denominados usuarios vulnerables de la vía. El real decreto se publicó en el BOE el 26 de junio y, salvo excepciones concretas, todas sus medidas, incluida la del arcén, entran en vigor el 1 de octubre de 2026.