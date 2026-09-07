La Fiscalía pide 15 años de inhabilitación para Kichi por el caso del asesor de Podemos en el Ayuntamiento de Cádiz

La Fiscalía Provincial de Cádiz ha presentado su escrito de acusación contra el exalcalde de Cádiz José María González ‘Kichi’ por el papel desempeñado por un asesor contratado en 2018 por el partido que entonces sustentaba al Gobierno municipal. El Ministerio Público solicita para el exregidor una multa de 10.800 euros, tres años de inhabilitación por un delito continuado de revelación de secretos y otros 15 años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo electo por un delito continuado de prevaricación.

La Fiscalía solicita las mismas penas para dos concejales del entonces equipo de Gobierno, el que fuera jefe de gabinete de Alcaldía y otro asesor municipal. Para el asesor contratado por el partido Por Cádiz Sí Se Puede, que según el Ministerio Público dio origen al procedimiento judicial, reclama además nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público.

Según sostiene la Fiscalía, este asesor, que trabajó para el partido entre abril de 2018 y abril de 2019, no tenía la condición de funcionario público, personal laboral ni personal eventual del Ayuntamiento. Sin embargo, habría accedido de forma continuada a información reservada relacionada principalmente con el área de contratación municipal, gestionada por funcionarios y autoridades del Consistorio.

El Ministerio Público sostiene que este acceso se produjo por “orden e indicación directa” del entonces alcalde, los dos concejales, el jefe de gabinete y el otro asesor acusados. La Fiscalía detalla en su escrito diferentes expedientes municipales a los que, según su versión, habría tenido acceso el asesor.

Además, sostiene que el investigado habría llegado a impartir instrucciones a funcionarios municipales y a intervenir en la elaboración y modificación de expedientes relacionados con licitaciones públicas. Según el escrito de acusación, sus indicaciones eran asumidas por los trabajadores municipales y contaban con el respaldo de los miembros del equipo de Gobierno.

La Fiscalía señala que estas actuaciones se realizaron pese a que el asesor no formaba parte de la Administración municipal y recuerda que la información incluida en los expedientes de contratación no es pública hasta que se anuncia la correspondiente licitación. El objetivo de esta reserva, apunta, es evitar que determinadas empresas puedan beneficiarse de información previa o de requisitos diseñados específicamente para ellas.

El Ministerio Público también diferencia estas actuaciones de las funciones propias de un asesor político, que, según recoge en su escrito, deben limitarse al asesoramiento del cargo público correspondiente, sin adoptar decisiones, impartir órdenes o introducir modificaciones en expedientes administrativos.

La Fiscalía sostiene además que el asesor tenía una presencia habitual en reuniones con miembros del equipo de Gobierno, funcionarios y otros actores municipales, lo que habría generado entre los trabajadores del Ayuntamiento la “falsa sensación” de que contaba con una condición laboral o administrativa dentro del Consistorio.

Asimismo, el escrito recoge que funcionarios municipales recibieron correos electrónicos del asesor, presentado como experto en licitaciones públicas, en los que, según la Fiscalía, se impartían “órdenes/instrucciones”. El Ministerio Público sostiene que también solicitaba información restringida, introducía cambios en expedientes e indicaba a funcionarios cómo debían desarrollar determinadas tareas.

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El procedimiento se dirige así contra Kichi y otros cuatro miembros de su equipo de Gobierno, además del asesor contratado por el partido. La acusación de la Fiscalía deberá ahora ser valorada en el marco del procedimiento judicial, mientras los acusados podrán ejercer su derecho de defensa.