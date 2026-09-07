Un incendio en una planta de reciclaje cubre de humo el entorno de Granada: Alhendín pide a sus vecinos que se protejan

Un incendio declarado este lunes en una planta privada de reciclaje de residuos de la construcción de Alhendín (Granada) ha movilizado a efectivos de los Bomberos de Granada y de la Diputación y ha generado una gran columna de humo negro visible desde numerosos puntos del área metropolitana granadina.

El fuego se ha originado antes de las 16.00 horas por causas que por el momento no han trascendido. Las llamas afectan a las instalaciones de una empresa dedicada a la clasificación, tratamiento y transformación de residuos y desechos procedentes de la construcción, que posteriormente son utilizados para generar nuevas materias primas.

Hasta la zona se han desplazado efectivos del Cuerpo de Bomberos de Granada y de la Diputación Provincial, que ha enviado además un camión nodriza con capacidad para más de 14.000 litros de agua para reforzar las tareas de extinción.

Según fuentes del dispositivo de extinción, el incendio se encuentra perimetrado y no se prevé que las llamas puedan extenderse más allá de las instalaciones de la planta.

Una gran columna de humo negro sobre el área metropolitana

Uno de los elementos más llamativos del incendio es la densa columna de humo negro que se eleva desde las instalaciones y que puede observarse desde distintos municipios del entorno de Granada.

El color y la densidad del humo se deben a los materiales afectados por las llamas. Entre los residuos almacenados en la planta hay plásticos y goma mezclados con desechos de la construcción, cuya combustión está provocando la intensa humareda.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Alhendín ha pedido a la población que extreme las precauciones, especialmente en aquellas zonas en las que pueda percibirse humo o un fuerte olor procedente del incendio.

Alhendín recomienda cerrar puertas y ventanas

El Consistorio ha difundido a través de sus redes sociales una serie de recomendaciones mientras continúan los trabajos de los servicios de emergencia.

En concreto, aconseja a los vecinos permanecer en el interior de sus viviendas si detectan humo en el exterior, además de cerrar puertas y ventanas y evitar ventilar las viviendas hasta que mejore la situación. También recomienda reducir los desplazamientos innecesarios y evitar la actividad física al aire libre en las zonas afectadas por la humareda.

El Ayuntamiento pide además no acercarse al lugar del incendio, tanto por razones de seguridad como para no entorpecer el trabajo de los Bomberos y del resto de servicios de emergencia desplegados.

Especial precaución con las personas vulnerables

Las recomendaciones municipales inciden especialmente en la protección de los colectivos más vulnerables ante la presencia de humo. Así, se aconseja prestar especial atención a menores, personas mayores, mujeres embarazadas y personas con problemas respiratorios.

En caso de que sea imprescindible salir al exterior en una zona en la que haya presencia de humo, el Ayuntamiento recomienda utilizar una mascarilla FFP2 para reducir la inhalación de partículas.

Los equipos de extinción continúan trabajando en la planta para controlar completamente el incendio, mientras se mantiene la vigilancia sobre la evolución de la columna de humo. Por el momento, no han trascendido las causas que han podido originar el fuego.