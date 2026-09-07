Juanma Moreno rechaza la acogida de menores de Ceuta por el "efecto llamada" y arremete contra Sánchez: "Está KO"

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha sido uno de los muchos líderes del PP, incluido el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, que han acudido este lunes a Madrid a arropar al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas en el desayuno informativo del Forum Europa. Desde allí ha fijado su posición ante el debate más complejo que tiene por delante la comunidad autónoma, al igual que el resto de territorios gobernados por pactos de PP y Vox: la posible acogida de menores inmigrantes.

Moreno ha rechazado estos posibles traslados a comunidades de la península como una opción para aliviar la saturación y la grave crisis que vive la cuidad autónoma: "Hay dos problemas. Por un lado, que ya hay una advertencia de la UE de que estos inmigrantes no deben pisar la península. Y por otro el efecto llamada que puede provocar si estos inmigrantes pasan a la Europa continental. Seguro que provocará nuevas invasiones. Lo mejor es que vuelvan a Marruecos para ello este gobierno se debe arremangar".

El pacto firmado en Andalucía en julio entre PP y Vox establece claramente que el Gobierno se opondrá por todas las vías legales, administrativas o institucionales a cualquier traslado de menores inmigrantes. No obstante, la ley establece que esta acogida es obligatoria si así lo decreta el Ejecutivo central, un escenario que de producirse provocaría serias dificultades en el seno del Gobierno andaluz dado que el PP ha subrayado en todo momento que esté o no de acuerdo "cumplirá la ley".

Respaldo a Vivas

El presidente andaluz respaldó plenamente a Vivas ante las críticas procedentes del Gobierno central que le acusa de estar buscando la confrontación: "Por mucho intento del PSOE de dinamitar la imagen de Vivas, cae en saco roto. Es un referente para la convivencia. Es una persona prudente, sensata y leal. Una cosa es ser correcto y otra enfrentarse a la dejación de funciones del Gobierno de Pedro Sánchez".

En esta línea Moreno ha sido especialmente duro con el Gobierno de Pedro Sánchez y su papel en la crisis de Ceuta especialmente a raíz de las numerosas protestas registradas el pasado jueves: "El PSOE está KO. La gente quiere cambio y está muy enfadada.