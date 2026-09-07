Las municipales reabren la guerra interna del PSOE andaluz: habrá primarias en cuatro capitales y siete grandes ciudades

El PSOE reabre su guerra interna en Andalucía. Después del oasis interno que supusieron las autonómicas, en las que los socialistas, liderados por María Jesús Montero cosecharon el peor resultado de su historia. En San Vicente tenían claro que había que evitar las primarias, que ya fracturaron a la formación en 2021, de cara a las elecciones municipales que se celebrarán en mayo, sin embargo, han fracasado en su empeño.

Los socialistas de hasta cuatro capitales de provincia tendrán que acudir a primarias para elegir a su candidato a la alcaldía de su ciudad. En total, son 11 los municipios de más de 20.000 habitantes en los que las agrupaciones socialistas no han encontrado un candidato de unidad. Todo, en un momento en el que los socialistas andaluces buscan recuperar todo el voto perdido y volver a hacerse con las alcaldías perdidas.

La mayor sorpresa se ha dado en Jaén, donde los socialistas le arrebataron la Alcaldía al PP tras una moción de censura tendrá que votar por un candidato. Fuentes del PSOE de Jaén aseguran que ha sido el propio alcalde, Julio Millán, el que ha abierto esta puerta tras detectar una corriente en su contra dentro de su propio equipo. Así, en su contra se ha presentado su delegado del área de Recursos Humanos, Carlos Alberca.

Córdoba tendrá tres candidatos

También se enfrentarán a una situación especialmente complicada en Córdoba capital, donde hasta cuatro socialistas han dado el paso para conventirse en alcalde: María Victoria Fernández, José Antonio Romero y Ángel Ortiz. La primera, jefa de gabinete del ministro de Agricultura, Luis Planas, es la candidata promovida desde la cúpula del partido. Por su parte, Romero es de la cuerda de la exalcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio y Ortiz, de un ala crítica a la dirección.

El partido cerraba a las 12:00 el plazo de presentación de precandidaturas y el resultado da mucha más división de la esperada. Además de en Córdoba, Jaén, Almería y Huelva, el partido citará a los militantes de Roquetas de Mar, Baza, Motril, Linares, Benalmádena, Fuengirola y Vélez-Málaga para elegir a sus candidatos a alcalde, todo pese a las peticiones reiteradas de San Vicente de tratar de llegar a un acuerdo.

Los socialistas han nombrado ya a 48 alcaldables en la comunidad autónoma, entre ellos, al que fuera alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, cuyo nombre se ha puesto en duda en múltiples ocasiones, tras perder los comicios de 2023. Desde la formación han defendido en un comunicado la "normalidad, transparencia y participación" con la que se ha realizado este proceso con el que los socialistas dan el pistoletazo de salida a las municipales.

El PSOE abre el calendario

Esta nueva herida, que llega a un PSOE andaluz que no termina de ver la luz al final del túnel tras perder la Junta de Andalucía, llega en plena oposición interna a la cupula federal del partido por la situación en Ceuta. Son muchos los alcaldes y líderes socialistas de municipios andaluces que promovieron manifestaciones alternativas a las de la derecha por lo ocurrido en la ciudad autónoma pese a la negativa de San Vicente.

El proceso de primarias en los municipios sin consenso comenzará con la recogida de avales que tendrá lugar entre el 9 y el 16 de septiembre. Los avales que se necesitan reunir van del 15% de la militancia y afiliación directa de su ámbito municipal hasta un máximo del 20%. La primera jornada de votación está prevista para el 26 de septiembre, cuando, si un candidato supera le 50% de los votos, será nombrado.