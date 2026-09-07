Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cortes tráfico La Vuelta SevillaIncendio Polígono la RedNotas jugadores SevillaMultas coches La CartujaAtropello tren Dos HermanasProcesión Virgen del CerroConexión Metro SevillaChiringuitos AndalucíaNuevos albergues SevillaAlgodónCrónica Español-Sevilla
instagramlinkedin

En Directo

Terremoto

Terremotos en Granada, en directo: un seísmo de 1,7 grados y epicentro en Maracena se deja sentir entre la población

Seis terremotos sacuden Granada durante el fin de semana, cinco de ellos sentidos

Los vecinos del barrio de Zaidín, afectados por los terremotos en Granada, se manifestaron este jueves exigiendo prontitud en las ayudas y soluciones a los problemas derivados de los seismos

Los vecinos del barrio de Zaidín, afectados por los terremotos en Granada, se manifestaron este jueves exigiendo prontitud en las ayudas y soluciones a los problemas derivados de los seismos / Pepe Torres / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ana Ramos Caravaca

Antonio Muñoz

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este lunes un terremoto de 1,7 grados y epicentro en Maracena (Granada) que ha sido sentido. Según este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el temblor ha tenido lugar a las 4:23 horas con epicentro a 0 kilómetros de profundidad en Maracena.

Los movimientos más destacados alcanzaron una magnitud de 2,4. El primero se produjo el sábado a las 20.05 horas UTC (22.05 hora peninsular) al suroeste de Gójar, mientras que el tercero se registró este domingo a las 15,04 hora peninsular en epicentro en Villa de Otura (Granada). Ambos fueron sentidos. También se detectó otro seísmo de magnitud 1,5 al noreste de Armilla el sábado por la noche.

Noticias relacionadas

Ya durante la madrugada del domingo, en hora peninsular, se localizaron además dos terremotos de magnitud 1,5 en el entorno de Granada capital, uno al suroeste y otro al oeste de la ciudad, este último también sentido. Los datos reflejan así la continuidad de la actividad sísmica durante el fin de semana, aunque con magnitudes reducidas.

La última hora del terremoto de hoy en Granada:

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El desmontaje obligatorio de los chiringuitos de la costa andaluza tras la temporada de verano se paraliza por un recurso de la Junta
  2. Andalucía abre un plazo extraordinario para cubrir más de 9.300 plazas de FP: Administración y Hostelería son los grados con más vacantes
  3. La Aemet alerta del calor intenso en Andalucía el fin de semana tras los 45,1 grados registrados en Sevilla
  4. Andalucía muestra sus cartas y fija un modelo de financiación alternativa: un reparto acorde a la población con una desviación máxima del 1%
  5. Jorge Rey avisa de un cambio de tiempo en Andalucía: “La semana que viene llegan lluvias al norte y un giro radical”
  6. Una vivienda vacacional en la costa cuesta 72.000 euros más de media en las playas de Cádiz que en las de Huelva
  7. La Aemet avisa de un 'peligro extraordinario' y eleva a rojo el aviso por calor en estos municipios de Sevilla y Andalucía
  8. El Imserso abre el plazo en Andalucía para contratar los viajes de la temporada 2026-2027: fechas, destinos y precios para los pensionistas

Juanma Moreno rechaza la acogida de menores de Ceuta por el "efecto llamada" y arremete contra Sánchez: "Está KO"

Juanma Moreno rechaza la acogida de menores de Ceuta por el "efecto llamada" y arremete contra Sánchez: "Está KO"

Terremotos en Granada, en directo: un seísmo de 1,7 grados y epicentro en Maracena se deja sentir entre la población

Terremotos en Granada, en directo: un seísmo de 1,7 grados y epicentro en Maracena se deja sentir entre la población

Las cuidadoras de gatos salen a la calle en Andalucía para reclamar recursos públicos: "Ayuntamientos, cumplid la Ley"

Las cuidadoras de gatos salen a la calle en Andalucía para reclamar recursos públicos: "Ayuntamientos, cumplid la Ley"

Qué está pasando con los chiringuitos en Andalucía: todas las claves sobre el nuevo reglamento de costas y el futuro de estos negocios

Qué está pasando con los chiringuitos en Andalucía: todas las claves sobre el nuevo reglamento de costas y el futuro de estos negocios

Lunes de calor extremo en Andalucía: la AEMET activa la alerta naranja en Sevilla y otras dos provincias por máximas de 40º

Lunes de calor extremo en Andalucía: la AEMET activa la alerta naranja en Sevilla y otras dos provincias por máximas de 40º

Una vivienda vacacional en la costa cuesta 72.000 euros más de media en las playas de Cádiz que en las de Huelva

Una vivienda vacacional en la costa cuesta 72.000 euros más de media en las playas de Cádiz que en las de Huelva

Andalucía y las tres batallas del PP: contra Pedro Sánchez, por el poder municipal y frente a Vox

Andalucía y las tres batallas del PP: contra Pedro Sánchez, por el poder municipal y frente a Vox

Andalucía muestra sus cartas y fija un modelo de financiación alternativa: un reparto acorde a la población con una desviación máxima del 1%

Andalucía muestra sus cartas y fija un modelo de financiación alternativa: un reparto acorde a la población con una desviación máxima del 1%
Tracking Pixel Contents