Andalucía se queda en la parte baja de la competencia lectora: solo País Vasco y Comunidad Valenciana obtienen peores resultados

Entender un texto, sacar sus ideas principales o relacionar lo leído con otra información forma parte de casi cualquier aprendizaje. Es la base del conocimiento para todas las materias (y para la vida en general). Y ahí Andalucía vuelve a quedarse atrás. El Informe PISA 2025 sitúa a los alumnos andaluces en la parte baja de España en competencia lectora: solo País Vasco y Comunidad Valenciana obtienen peores resultados entre las comunidades comparables, en un ranking en el que la media nacional se hunde respeto a Europa y el entorno de la OCDE en las principales áreas estudiadas, comprensión lectora, ciencia y matemáticas. Los alumnos andaluces obtienen 441 puntos en PISA 2025, una puntuación que únicamente mejora los resultados del País Vasco, con 419 puntos, y la Comunidad Valenciana, con 424. Andalucía empata, además, con Baleares y Navarra, también con 441 puntos.

Las alumnas andaluzas obtienen mejores resultados que los chicos en competencia lectora, con una ventaja de 29 puntos, pero ese diferencial de género no evita que Andalucía siga muy alejada de los principales referentes europeos. La comunidad alcanza 441 puntos en lectura, diez menos que la media española y 18 por debajo de la Unión Europea, y se mantiene en la parte baja de la clasificación autonómica.

La distancia se hace especialmente visible al mirar hacia la cabeza de la clasificación. Asturias lidera España con 471 puntos, 30 más que Andalucía, seguida de Madrid (469) y Castilla y León (466). Cantabria, Castilla-La Mancha y La Rioja se sitúan también claramente por encima. El resultado andaluz queda además diez puntos por debajo de la media española (451), 18 por debajo del conjunto de la Unión Europea (459) y 20 del promedio de la OCDE (461).

PISA 2025 · Competencia lectora Resultados por comunidades y ciudades autónomas Selecciona un territorio para consultar su puntuación media y compararla con España, la OCDE y la Unión Europea. Territorio Andalucía 441 puntos 350 500 puntos Comparación España 451 Promedio OCDE 461 Total UE 459 Fuente: Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. PISA 2025, Figura 2.14.b. Las cifras son rendimientos medios estimados en lectura.

Si se incorporan las ciudades autónomas, Ceuta, con 397 puntos, y Melilla, con 379, cierran la tabla. Cataluña aparece en el informe con 473 puntos, pero el Ministerio advierte expresamente de que sus resultados no pueden utilizarse para realizar comparaciones con otros territorios, ya que la muestra evaluada no es representativa del conjunto del alumnado catalán.

Las alumnas andaluzas sacan 29 puntos a los alumnos en competencia lectora

La brecha de género es una de las claves que deja PISA 2025 en Andalucía. Las alumnas obtienen 29 puntos más que los alumnos en competencia lectora, una diferencia superior a la registrada en el conjunto de España, donde la ventaja femenina es de 26 puntos. El desfase andaluz se mueve, además, en niveles muy similares a los de la Unión Europea, con 31 puntos de diferencia, y la OCDE, con 30.

El dato introduce un matiz importante en una comunidad que ya se sitúa en la parte baja del ranking lector: el problema no afecta por igual a chicos y chicas. Mientras ellas obtienen mejores resultados en lectura, PISA confirma el patrón general de que los chicos aventajan a las chicas en matemáticas, mientras que en ciencias las diferencias por sexo son mucho menores. En Andalucía, por tanto, la brecha lectora añade una nueva desigualdad a unos resultados que ya están por debajo de las medias española y europea.

Andalucía lee peor que Irlanda, Estonia o Polonia

La fotografía andaluza se produce, además, en un momento de retroceso general de la lectura en España. PISA señala que el rendimiento nacional desciende de forma ininterrumpida desde 2015 y que la caída se ha acelerado en el último ciclo. España ha pasado de 496 puntos en 2015 a 451 en 2025, después de situarse en 474 en 2022. A diferencia de aquella edición, cuando no existían diferencias significativas con los grandes referentes internacionales, España queda ahora significativamente por debajo tanto de la OCDE como de la UE.

Llevada la comparación al mapa europeo, Andalucía se movería también por la zona baja de la tabla. Sus 441 puntos la sitúan al nivel de Luxemburgo y Países Bajos, pero lejos de países como Irlanda (500), Estonia (499), Polonia (488) o Finlandia (474). Dentro de la UE, el resultado andaluz sí supera al de Bulgaria (436), Letonia (430), Grecia (423), Malta y Rumanía. La media comunitaria, con 459 puntos, queda 18 por encima de Andalucía.

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La distancia con Europa resulta además más llamativa porque España ya llega a PISA 2025 por debajo del listón comunitario. La media nacional es de 451 puntos, ocho menos que la UE, pero Andalucía añade otros diez puntos de diferencia respecto al conjunto del país. Así, mientras comunidades como Asturias (471), Madrid (469) o Castilla y León (466) superan incluso la media europea, Andalucía se queda claramente al otro lado de esa referencia. El resultado muestra que la brecha no se limita a España frente a Europa: también existe una importante distancia interna entre territorios españoles.